7 diseños de uñas café con dorado que se ven hermosas, elegantes y hasta sencillas

Aunque la primavera está por llegar, los colores de invierno siguen siendo una excelente opción para llevarse en los diseños de uñas más elegantes del 2026. Y un tono que no puede faltar es el café, pues es sofisticado sin llegar a ser aburrido y, contrario a lo que muchas personas creen, le favorece a todas las pieles.

Así que si estás en búsqueda de inspiración para tu próxima visita al salón de belleza, toma nota de estas ideas de manicure en tonos marrones que lucen perfectos para ir al trabajo o para una salida casual. Además de que pueden llevarse en siluetas cortas o largas; en acrílico o en gel; en modelos clásicos o algo muy elaborado.

7 diseños de uñas en color café y dorado que sí se ven elegantes y le favorecen a todas

Punta francesa café con un toque sutil de dorado . El manicure francés es siempre una opción confiable cuando se buscan modelos de uñas que combinen con todo y se vean elegantísimos . Y lo mejor es que se puede adaptar fácilmente cambiando el color de la punta, en este caso por un esmalte café brillante y elevarlo con finas líneas doradas.

Diseños de uñas mate con "hojuelas de oro". Si lo tuyo no es el brillo, entonces te encantarán las uñas con acabado mate que lucen muy sofisticadas. Para darle un toque más llamativo, pide una aplicación de hojuelas de oro, conocida también como la técnica de "foil".

Los 7 diseños de uñas más bonitos en tonalidades café con dorado que serán tendencia en 2026|Pinterest

Manicure tipo "baby boomer" con glitter. Los efectos degradados en las uñas se ven preciosos y tienen la posibilidad de transformarse según los materiales que se usen. Apuesta por diseños tipo "baby boomer", que fusionan dos tonos

Diseños de uñas café oscuro con líneas doradas. Los esmaltes marrones súper oscuros se ven sofisticados y no endurecen las manos. Aunque si te preocupa que tu manicure se vea muy formal, dale un toque luminoso con líneas perfectamente trazadas de color dorado.

Uñas tipo mármol. Los manicures inspirados en el mármol son una opción infalible cuando se buscan estilos femeninos y creativos

. Manicure con relieve de gel. Para las que no le temen a experimentar con su estilo, los diseños de uñas clásicos con relieves de gel son la mejor alternativa. Pide a tu "nail artist" de confianza que ponga una capa de color café como base y que haga relieves irregulares sellados con escarcha dorada; también puedes invertirlo.

Uñas tipo chocolate con aplicaciones en 3D. El manicure café intenso se ve hermoso y le da luminosidad a las manos, en especial cuando se perfecciona con un baño de gel. Un tip para darle una vista única a estos diseños de uñas que estarán en tendencia durante 2026, es poner pequeñas piedras que den un efecto de "tercera dimensión".