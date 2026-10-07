4 ideas de cortes italian bob para dar volumen y movimiento al pelo al instante

Es un mito pensar que solo el pelo largo es aquel al que se le puede dar volumen ya que el pelo corto es muy manejable y puede tenerlo, una de las mejores técnicas es teniendo un corte “italian bob” el cual destaca por tener una mandíbula o ligeramente por encima de los hombros. Además de esto, si eres de las personas que aman el estilo Old Money, este corte es perfecto para ti ya que aporta un estilo retro y sofisticado. Por otro lado, este corte se adapta a culturizar tipo de pelo, por lo que no hay limitaciones.

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4 versiones de cortes italian bob que dan volumen y movimiento

El corte italian bob se puede llevar de distintas formas, esto permite versatilidad para los tipos de pelo así como para que las mujeres puedan peinarlo de diferentes maneras. Además de esto lucen ideales en en distintos tonos de cabello, desde oscuros hasta balayages.

1. Italian Bob con flequillo

Este corte de pelo es ideal para las mujeres que aman llevar fleco. Este aporta un look juvenil, fresco y moderno además de que hace que las facciones se vean más estilizadas. Este se puede llevar abierto o cerrado además de que lo puedes peinar con secadora, tanto el pelo como el fleco para más volumen.

2. Italian Bob en capas

Este corte de pelo es ideal para las personas que aman tener el pelo degrafilado ya que las puntas se cortan de esta manera y en capas. Puedes elegir el número de estas que quieras tener aunque es preferible que sean más de 3 para que luzca el corte.

3. Italian Bob asimétrico

Como su nombre lo indica, este corte de pelo consiste en una forma asimética. Es ideal para mujeres de más de 40 años ya que aporta un toque fresco, juvenil y sobretodo muy moderno. La forma del corte se basa en una caída de arriba hacia abajo. Puedes peinarlo con secadora.

4. Italian Bob a la barbilla

Este corte llega a la barbilla y es ideal para qlas perosnas que buscan algo elegante y sofisticado. Es ideal si se corta en forma de "U"; o bien, en forma recta. La mejor manera de lucirlo es plancharlo con las puntas hacia adentro.

¿Cómo elegir el corte de pelo “Italian Bob” que más te favorece?

Este tipo de corte de pelo lo puedes elegir con base en tu tipo de rostro y pelo. Por ejemplo, si tu cara es redonda, lo que la hará destacar es un corte por debajo de la mandíbula mientras que si tu rostro es cuadrado, lo que lo favorece es uno en donde haya movimiento en las puntas.

