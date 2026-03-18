4 ideas de cortinas para usar en tu sala: cómo elegir la mejor opción para tu casa
Cuando hagas remodelaciones en el hogar, no te olvides de las cortinas y trata de elegir diseños que sean funcionales y queden con el resto de la decoración.
Muchas personas no lo creen, pero las cortinas de una sala son casi tan importantes como los muebles y el color elegido para las paredes. Esto ya que además de que forma parte de la decoración, también influye en cómo se ve el espacio, qué tan bien permite el paso de la luz y, por supuesto, en la privacidad del ambiente.
Otros aspectos que deben considerarse antes de la instalación, incluyen el tamaño de las ventanas, si la ubicación da directamente a la calle y los colores que hay en el resto del mobiliario, según explica Russell Curtains & Bangs. Como último punto, están los materiales, que si bien son igual de importantes, es más fácil delimitar la búsqueda teniendo los demás parámetros resueltos.
¿Cuáles son las mejores cortinas para poner en la sala? Ideas que quedan para todo tipo de decoración
- Cortinas claras de lino. Si buscas algo que se vea sofisticado y minimalista, las cortinas de lino en tonos como beige o arena son la mejor opción. Al ser una tela ligera, la iluminación circulará muy bien y a su vez esto creará una sensación de mayor amplitud. Eso sí, puede que no sean ideales si tus ventanas dan directo a la calle porque no tienen efectos de privacidad.
- Persianas tipo blackout. En caso de que la luz natural no sea precisamente tu favorita y prefieras evitarla a ciertas horas el día, entonces las persianas oscuras podrían funcionarte. Como su nombre lo dice, las cortinas blackout tapan absolutamente todo el paso de la luz y ayudan a crear un ambiente de privacidad sin verse estorbosas.
- Cortinas de doble capa. Existen diseños de cortinas para la sala que vienen en dos partes; una de color sólido y otra con material un tanto transparente. Esta fusión tan versátil es ideal para ir intercalándose a lo largo del día, ya sea que quieras tapar por completo la vista al exterior o si quieres que entre un poco de aire fresco.
- Cortinas con caída larga. Entre los trucos de decoración infalibles para que una casa se vea más grande de lo que realmente es, está el poner cortinas largas, cuya caída esté cerca del suelo, pues esto da un efecto visual de mayor altura. Solo no es tan recomendable en departamentos con techos muy bajos pues podría tener resultados contrarios.