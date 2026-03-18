4 ideas de cortinas para usar en tu sala: cómo elegir la mejor opción para tu casa

Muchas personas no lo creen, pero las cortinas de una sala son casi tan importantes como los muebles y el color elegido para las paredes. Esto ya que además de que forma parte de la decoración, también influye en cómo se ve el espacio, qué tan bien permite el paso de la luz y, por supuesto, en la privacidad del ambiente.

Otros aspectos que deben considerarse antes de la instalación, incluyen el tamaño de las ventanas, si la ubicación da directamente a la calle y los colores que hay en el resto del mobiliario, según explica Russell Curtains & Bangs. Como último punto, están los materiales, que si bien son igual de importantes, es más fácil delimitar la búsqueda teniendo los demás parámetros resueltos.

¿Cuáles son las mejores cortinas para poner en la sala? Ideas que quedan para todo tipo de decoración