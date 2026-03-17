Este es el color de cortinas que más elegante se ve en una casa, según los interioristas

Elegir el tipo de cortinas adecuado tiene la capacidad de transformar por completo la apariencia de una casa. Esto ya que aunque parecen solo parte menor de la decoración, en realidad son el tipo de cosas que influyen en cómo se refleja la luz y hasta en qué tan espaciosa se ve una habitación.

Por esto es que hay un color en específico que es el preferido entre los decoradores de interior por todos los beneficios que ofrece a cambio de diseños minimalistas. Se trata del beige, que es una tonalidad neutra y cálida que aporta elegancia al instante, por lo que según el portal especializado Home Decor Indonesia, es ideal para usarse en todo tipo de recámaras.

¿Por qué las cortinas beige son ideales para ponerse en la casa?

Entre todas las ventajas que la decoración en colores claros le otorga a un hogar, está la versatilidad que tienen para acoplarse, desde las paredes con papel tapiz vibrante hasta los muros blancos. De acuerdo con información de Demirci Curtains, un punto a favor de las cortinas beige, es que por sí mismas crean un ambiente armonioso que hace que todo se sienta acogedor.

El color beige es ideal para las cortinas porque se ve elegante y hace que el ambiente se sienta en armonía|Canva

Lo mismo pasa con los muebles, ya que así se trate de diseños atractivos o versiones un tanto más clásicas, un par de persianas o cortinas en tonos neutros harán que todo se mimetice en un solo concepto atemporal. Y para darle otra vista sin gastar de más, se pueden añadir capas inferiores de un color contrastante e irse cambiando dependiendo de la temporada.

Así se logra el efecto de un cuarto más grande usando solo cortinas cortinas beige

Otro de los aspectos por los que poner cortinas beige es una de las tendencias en decoraciones de interiores más fuertes para 2026, se debe a su capacidad para ampliar visualmente una habitación. Dicho efecto se debe simplemente a que permite que la luz se refleje mejor, lo que según el portal especializado JoyDeco, difumina los bordes de las paredes y hace que todo se vea más espacioso.