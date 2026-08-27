4 ideas para crear un calendario de pared de KPop Demon Hunters

Si hay un fan de KPop Demon Hunters en casa , un calendario de pared inspirado en la película puede convertirse en una forma divertida de organizar los meses mientras mantiene presentes a sus personajes favoritos. Con cartulina, papel decorativo, impresiones y algunos materiales sencillos, es posible crear un calendario colorido y personalizado.

Calendarios de pared para llevar el universo de KPop Demon Hunters a casa

No necesitas gastar demasiado para conseguir un resultado llamativo. La clave está en combinar imágenes de los personajes, colores inspirados en la película y pequeños detalles que hagan que cada mes sea diferente. Estas cuatro ideas pueden adaptarse para decorar un dormitorio, un espacio de estudio o incluso para regalar a otro fan .

1. Calendario de HUNTR/X. Puedes crear una hoja para cada mes y colocar al centro una imagen inspirada en Rumi, Mira y Zoey. Utiliza cartulina, plumones y estampas para decorar cada página con estrellas, corazones, notas musicales o elementos relacionados con el grupo. En la parte inferior puedes añadir una cuadrícula para escribir cumpleaños, tareas, conciertos o fechas importantes.

2. Calendario con los Saja Boys. Si el fan prefiere a los personajes masculinos de la película, una alternativa es dedicar cada mes a uno de los integrantes de los Saja Boys. Puedes cambiar los colores y la decoración de cada página para representar la personalidad de cada personaje. Incluso puedes agregar pequeñas frases o ilustraciones para que el calendario tenga un toque más personalizado.

Ideas de calendarios de Saja Boys para fans de KPop Demon Hunters.|(ESPECIAL)

3. Calendario tipo póster. Para una opción que ocupe menos espacio, crea un calendario anual en una sola cartulina. Divide el espacio en 12 secciones y utiliza una imagen diferente de KPop Demon Hunters para cada mes. Puedes colocar fotografías o ilustraciones en la parte superior y los días debajo. Un marco hecho con papel brillante puede darle una apariencia más cercana a un póster decorativo.

Para una opción que ocupe menos espacio, crea un calendario anual en una sola cartulina. Puedes colocar fotografías o ilustraciones en la parte superior y los días debajo. Un marco hecho con papel brillante puede darle una apariencia más cercana a un póster decorativo. 4. Calendario sorpresa con sobres. Si buscas una idea más interactiva, coloca 12 pequeños sobres alrededor del calendario, uno por cada mes. Dentro de cada sobre puedes esconder stickers, mensajes, dibujos o pequeños retos relacionados con KPop Demon Hunters. Así, además de consultar las fechas, el fan tendrá una pequeña sorpresa que descubrir al comenzar cada mes.