5 delineados para iniciar septiembre que estarán en tendencia

El delineado es uno de los factores fundamentales del maquillaje por lo que nos podemos encontrar con una gran cantidad de diseños. En esta oportunidad tenemos los delineados que se van a posicionar como tendencia en el mes de septiembre.

Ixdit se convirtió en la PRIMERA finalista de MasterChef 24/7

Lo que se busca con la llegada del mes de septiembre, es fusionar la elegancia clásica con trazos geométricos modernos, ideales para renovar tu mirada con la llegada del otoño y las festividades del mes.

¿Cómo serán los delineados en tendencia?

Kitten Eyeliner (Delineado Gatito)

El primero de los estilos nos invita a una versión más sutil, corta y minimalista de lo que es el tradicional cat-eye. Es una buena opción para utilizar a diario debido a que permite alargar la mirada de forma muy natural y es sumamente fácil de realizar, requiriendo apenas un pequeño trazo fino en la esquina externa del ojo.

Delineado Flotante (Floating Crease)

Luego nos encontramos con un estilo que proviene de la época de los años 60. El mismo consiste en un trazo gráfico que se realiza justo por encima de la cuenca del ojo en lugar de la línea de pestañas. Es una de las opciones más recomendadas por los estilistas para abrir y dar un efecto de levantamiento inmediato a los párpados caídos o encapotados.

Este delineado es muy favorecedor.|Pinterest

Reverse Cat Eye (Delineado Invertido)

Aquí se lleva el protagonismo y el dramatismo a la línea inferior de las pestañas. Esto se logra difuminando un lápiz de ojos o sombra oscura hacia afuera y hacia arriba para crear un sombreado rasgado y ahumado muy favorecedor.

Delineado Gráfico de Colores

Otra de las técnicas recomendadas es la de experimentar con trazos geométricos dobles, líneas abstractas y colores vibrantes. Los tonos verdes, rojos y blancos cobran especial relevancia para quienes buscan sumarse a looks patrióticos y festivos durante el mes.

Este es un delineado trabajado.|Pinterest

Toque Metálico en el Lagrimal (Inner Corner Pop)

Por último, tenemos esta increíble técnica con la que puedes realizar un delineado picudo en el lagrimal empleando tonos cromados, dorados o plateados. Esta es la forma de ideal para iluminar la mirada instantáneamente y aporta un acabado futurista muy sofisticado sin necesidad de recargar el resto del maquillaje.