Ideas DIY: Cómo crear un juguete para mascotas a partir de calcetines desparejados

Todos tenemos la posibilidad de demostrarnos que podemos imaginar y crear. En la actualidad, las manualidades y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) están sumando a cada vez más personas a movimientos en donde el estrés es enfrentado a través de expresiones artísticas.

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Si nos quedamos con las ideas DIY, esta práctica es muy bien vista en el presente ya que permite adaptar proyectos a gustos, necesidades o espacios específicos, promueve la reutilización y el supra-reciclaje de materiales que de otro modo se desecharían, reduce costos al aprovechar herramientas o materiales reciclados en lugar de comprar objetos nuevos y fomenta el aprendizaje continuo de habilidades prácticas.

¿Crear un juguete para mascotas?

Hallar qué hacer es muy fácil ya que solo basta con descubrir materiales en nuestra casa que podemos reciclar y consultar en redes sociales o aplicaciones de Inteligencia Artificial qué podemos hacer con ellos. Así es como se llega a las ideas DIY y un ejemplo es la iniciativa de crear un juguete para mascotas a partir de calcetines desparejados.

Transformar esos calcetines viejos o huérfanos en juguetes interactivos para una mascota es una excelente forma de reciclar, ahorrar dinero y mantenerla entretenida. Es por eso que será mejor tomar nota y ponerse manos a la obra

De calcetines desparejados a juguete para mascotas

Antes de tirar esos calcetines desparejados será mejor poner en práctica las siguientes ideas DIY y darle forma a juguetes que de seguro disfrutará tu mascota:

Pelota crujiente (Ideal para perros)

Materiales: 1 calcetín largo, 1 botella de plástico vacía y limpia (sin tapa ni anillo de seguridad).

Paso a paso



Introduce la botella vacía dentro del calcetín y haz un nudo firme en el extremo abierto. Al morderlo, el sonido del plástico crujiendo estimulará su instinto de juego.

Pulpo o trenza mordedora (Perros pequeños y medianos)

Materiales: 1 o 2 calcetines largos.

Paso a paso



Coloca una pelota vieja de tenis o un trapo hecho bola en la punta del calcetín y haz un nudo justo debajo para fijarla (esa será la "cabeza"). Con las tijeras, corta la parte restante del calcetín en 3 o 6 tiras verticales y trénzalas apretadamente haciendo un nudo al final.

Caramelo de hierba gatera / Catnip (Ideal para gatos)

Materiales: 1 calcetín pequeño, relleno de cojín/guata y 1 o 2 cucharadas de catnip seco.

Paso a paso



Mezcla el relleno sintético con la hierba gatera e introdúcelo en el calcetín hasta la mitad. Haz un nudo muy apretado en el centro o amarra los dos extremos con tiras del propio calcetín para darle forma de caramelo.

Buscador de premios (Juego mental)

Materiales: 3 o 4 calcetines y premios secos (croquetas o snacks).

Paso a paso

