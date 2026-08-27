Yolanda Andrade revela el tiempo exacto que le queda de vida: “Mi enfermedad no tiene cura”

En los últimos días, el nombre de Yolanda Andrade ha sido tendencia en redes sociales debido a la serie de videos que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, los cuales van desde emotivos recuerdos de su vida hasta audiovisuales que muestran su constante batalla de salud, lo que se ha interpretado como una especie de despedida por parte de los internautas. Si bien la conductora había sido hermética al respecto, en un reciente live junto a Thalía reveló el tiempo exacto que le queda de vida.

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¿Cuánto tiempo de vida le queda a Yolanda Andrade? La conductora revela el diagnóstico que le dieron

A lo largo de una transmisión realizada el pasado martes, Yolanda habló abiertamente sobre su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva con la que hace algunos años fue diagnosticada y que, al momento, no tiene cura. Según relata la artista, ha tomado la decisión de aprovechar al máximo el tiempo que le queda, además de despedirse de sus seres queridos como se debe.

“Mi enfermedad, sé que no tiene cura, pero tengo que vivir”, expresó. “Estoy viviendo el tiempo de poder despedirme y seguir sirviendo a la gente que tú sabes que sirvo y doy, porque no me voy a llevar nada”; agregó antes de compartir el diagnóstico que le dieron sus médicos: “Sé que me puedo morir, el doctor dice que en un año y medio”.

Tras sus declaraciones, la intérprete de “Piel Morena” le pidió no tomar el diagnóstico como una fecha definitiva, recordándole que nadie sabe con exactitud cuánto tiempo nos queda en este mundo: “Ese diagnóstico es un shock, pero nadie tenemos la fecha en la que vamos a morir, nadie”, replicó la cantante.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Tal como lo expresó la conductora en la transmisión en vivo, hace un par de años fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta directamente a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. Al día de hoy, tanto su causa cómo su cura siguen siendo una gran incógnita en el mundo de la medicina.

Aunado al ELA, Yolanda ha enfrentado otros trances de salud, pues hace algún tiempo se le diagnosticó neuralgia del trigémino, un trastorno de los nervios de la cara que provoca dolores fuertes y repentinos, además de haber sufrido un aneurisma cerebral.