Cómo hacer un marco para fotos de graduación con materiales fáciles de conseguir y sin gastar mucho

Las graduaciones de nuestros hijos son de los momentos más especiales en la vida, tanto de los pequeños como de los padres. Es por eso que las fotografías de estos momentos tienen un enorme valor y significado durante años. Si quieres darle un toque único a esa foto y demostrarle a tu hijo o hija lo orgulloso que estás de sus logros, tenemos una gran idea para ti: crea un marco único para poner la foto de graduación más especial. Lo mejor de todo es que lo puedes hacer en casa con materiales económicos y muy fáciles de conseguir.

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Materiales que necesitas para hacer un marco de graduación

Para realizar este tipo de manualidad no requieres de herramientas especiales, pues prácticamente todo lo que te recomendamos utilizar lo puedes encontrar en la papelería. Así que toma nota:



Cartón grueso o cartón reciclado.

o cartón reciclado. Foamy (goma EVA) de colores.

(goma EVA) de colores. Silicón caliente o pegamento fuerte.

o pegamento fuerte. Tijeras o cúter (con supervisión si participan niños).

(con supervisión si participan niños). Regla y lápiz.

Pintura acrílica o plumones.

o plumones. Listón decorativo .

. Letras adhesivas o impresas.

o impresas. Decoraciones como estrellas, birretes, confeti o figuras de foamy.

Paso a paso para crear un marco bonito y resistente

Primero vamos a comenzar por dibujar 2 rectángulos de cartón; uno de ellos debe tener, con un rectángulo más chico, una ventana para hacer el marco y recortarlos. En el centro es donde se verá nuestra fotografía.

Después, forra ambas piezas con foamy o papel decorado de tu color favorito. Puedes usar los colores típicos de graduación como negro, blanco y dorado, esto para darle un aspecto más elegante.

Luego pega la fotografía en el rectángulo y encima pega el marco con la ventanita para que se vea la foto y listo, lo puedes personalizar.

Personalízalo con detalles de la graduación

Aquí es el punto donde dejas fluir tu creatividad. Puedes decorar con figuras que hagan alusión a la graduación, como birretes y diplomas, o también con estrellas y brillitos. Incluso, si quieres, puedes poner frases de celebración para reconocer su esfuerzo.