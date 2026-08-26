Las cajas sorpresa son una buena opción para regalar a un fan de la cultura KPop, ya que reúnen fotografías, mensajes, ilustraciones y pequeños obsequios dentro de una misma pieza. Es por ello que traemos para ti estas 4 ideas de BTS, la banda que nació en 2013 y se ha vuelto famosa a nivel mundial. Pero si quieres una alternativa para los niños, puedes optar por los Saja Boys de la película animada KPop Demon Hunters.

Esta idea de manualidad se puede personalizar con los gustos de la persona que lo recibirá, como por ejemplo, su integrante favorito, entre RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, o el disco que más le gusta, por mencionar algunas. En cambio, puedes elegir estas 6 ideas para hacer dijes para pulseras inspirados en los Saja Boys.

4 ideas para hacer cajas sorpresa de BTS para un fan del KPop|IA

Las cajas sorpresa de BTS

1. Era musical: La primera propuesta puede ser acerca de un disco de BTS, como lo es su álbum especial que incluye canciones como “I NEED U”, “RUN”, “DOPE”, “Save ME” y “Young Forever”. Para elaborarla, utiliza cartulina gruesa para formar una caja de varias capas. La parte exterior puede llevar el nombre de la era elegida, mientras que cada sección interior puede incorporar fotografías impresas, pequeños mensajes y frases relacionadas con canciones.

2. Integrantes: La segunda opción puede dedicar un espacio a cada integrante. Una caja desplegable de cuatro caras para colocar las fotografías de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, los siete miembros de BTS.

3. Álbum Proof: Una tercera idea puede tomar como eje Proof, la antología que BTS lanzó el 10 de junio de 2022. El proyecto reunió 48 canciones en 3 CD, cuya propuesta fue reunir diferentes etapas de la carrera del grupo. La caja puede dividirse en tres secciones. La primera puede representar su trayectoria; la segunda puede reunir fotografías individuales; y la tercera puede contener mensajes dirigidos al fan.

4. Pequeños regalos: La cuarta propuesta no depende de una era concreta y permite mezclar diferentes elementos de la historia del grupo. La parte exterior puede decorarse con fotografías, estrellas de papel, corazones y el nombre ARMY, mientras que el interior puede contener sobres pequeños con fotografías, cartas o recuerdos relacionados con canciones favoritas.