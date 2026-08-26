Así de fácil puedes lograr la tendencia beauty llamada ‘French Girl Aesthetic’

En el mundo de la moda nos encontramos con una tendencia denominada ‘French Girl Aesthetic’ que se basa en la clásica mujer parisina. El objetivo es lucir una belleza refrescante y un estilo personal.

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Con esta técnica se deja de lado el clean girl que se destacó el año pasado por mantener un maquillaje pulcro, cabello bien peinado y tez jugosa. Esta temporada nos invita relajarnos un poco y las celebridades lo están llevando a cabo en sus eventos.

¿Cómo lograr el French Girl Aesthetic?

Para poder integrar esta tendencia llamada French Girl Aesthetic, debes tener un cabello perfectamente desordenado, un maquillaje natural y un guardarropa lleno de básicos son sus características principales. Las claves son importantes para obtener este estilo francés.

Comenzamos por el maquillaje ya que esta tendencia te lleva a mantener una piel luminosa y natural, labios rojos y unas sutiles mejillas rosadas. Las expertas manifiestan que se debe aplicar un rubor en crema sobre los ojos, boca y pómulos, además del ocasional labial rojo directo del aplicador. La hidratación de la piel es importante al igual que peinar las cejas con gel. Este paso finaliza con la aplicación de un perfume que prefieras en el pulso de tus muñecas.

Otro paso importante radica en el cabello ya que los expertos lo llaman “I woke up like this” o “me levante así”, haciendo referencia a un cabello sin esfuerzo. Hay expertos que han declarado que el secreto para lograr el signature bob es salirse de bañar y colocarse un beret sobre el cabello húmedo para un efecto despeinado perfecto. El volumen y el flequillo desordenado son las mejores opciones para integrar en este estilo.

Por último, llegamos a la parte del guardarropa que debe estar lleno de básicos. Se recomienda tener flats de estilo bailarina, los kitten heels, las chaquetas cortas en tweed, las gabardinas oversized color camello, los pantalones de mezclilla en corte recto y las t-shirts blancas de algodón.

Las paletas de colores deben ser neutras y el denim color azul para obtener las mejores combinaciones. El estilo necesita de joyería con tonalidades doradas para enmarcar el rostro, aquí puedes usar tamaños mini, collar elegante o accesorios sencillos. No olvides usar los pañuelos de seda que pueden ir en tu bolso, tu cabello o tu cuello.