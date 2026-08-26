Manicura rusa en casa: Guía completa y consejos de seguridad

Lucir unas manos bellezas no solo demanda del cuidado de nuestra piel. Los productos y técnicas de manicura han logrado adquirir un gran protagonismo por lo que cada vez más personas se inclinan por los diseños y técnicas en tendencia.

Las uñas se han convertido en todo un atractivo y es por eso que los diseños son cada vez más sorprendentes. Sin embargo, mantener nuestras manos en línea con las últimas tendencias puede ser todo un presupuesto, motivo por lo que conviene aprender algunas técnicas para aplicarlas en nuestra propia casa.

¿Qué es la manicura rusa?

En esta oportunidad, la atención se centra en la manicura rusa, una técnica de cuidado de uñas que se realiza completamente en seco utilizando un torno eléctrico (hardware) con fresas o brocas diamantadas de distintas formas y grosores.

A diferencia de la manicura tradicional, explican los expertos en belleza, no se remojan las manos en agua ni se utilizan ablandadores de cutícula. El objetivo principal es limpiar minuciosamente la zona del eponiquio y la cutícula para despejar la placa ungueal por completo, aportando así al mantenimiento de las uñas y su estética general.

Manicura rusa en casa

Los expertos del rubro remarcan que la manicura rusa implica riesgos significativos de infección, deformación permanente de la uña o adelgazamiento de la placa ungueal si se realiza sin capacitación.

Es por esto que, si decides realizarla en casa, la precisión, el control de la velocidad y la desinfección deben ser tu prioridad absoluta. A continuación, se detalla una guía que puede ayudarte en el proceso:

Herramientas e insumos indispensables



Torno / Micromotor: Mínimo 20.000 a 30.000 RPM (revoluciones por minuto) con motor suave y sin vibración.

Fresas diamantadas básicas:

Llama (diámetro 021 ó 023, franja roja/fina): Levanta el eponiquio y limpia el pterigio (piel pegada a la uña). Esfera / Bola (franja roja): Exfolia y retira la cutícula levantada. Cilindro o Pino: Limpia laterales y pulir durezas de los pliegues.

Empujador de cutícula / Repujador metálico.

Tijera o alicate de manicura rusa (curvo): De corte limpio y bien afilado.

Alcohol al 70% / Sanitizante y líquido desinfectante de instrumentos.

Guía paso a paso

Desinfección y preparación inicial



Sanitiza tus manos y las herramientas. No mojes las manos ni apliques aceites antes del procedimiento; la manicura rusa se realiza siempre en seco para no ablandar en exceso la piel ni empastar las fresas.

Desprendimiento del eponiquio



Con el empujador metálico a 45°, empuja suavemente la cutícula hacia atrás para despegarla de la placa ungueal y abrir el "bolsillo" cuticular.

Limpieza de canales y bolsillo (Fresa Llama)



Usa la fresa plana contra la uña (jamás apoyes la punta en vertical, ya que perforará la matriz). En modo FORWARD (F), trabaja de izquierda a centro en el canal izquierdo. Cambia a modo REVERSE (R) para trabajar de derecha a centro en el canal derecho. Realiza movimientos suaves en barrido para despegar la piel.

Corte o pulido de la cutícula



Usa la fresa Esfera a baja velocidad (8.000 - 10.000 RPM) o una tijera curva de precisión para retirar únicamente el borde de piel muerta levantado en el paso anterior. No cortes piel sana ni profundices hacia el eponiquio vivo.

Pulido de bordes y finalización

