Muere querida actriz de telenovelas, a los 51 años tras diagnóstico de cáncer

Se confirmó que Andreina Yépez, reconocida actriz, comediante y modelo venezolana, murió el martes 25 de agosto de 2026 en Estados Unidos, donde residía, a los 51 años. Todo parece indicar que ella recibió un diagnóstico de cáncer un mes antes de su fallecimiento. Esta información fue confirmada a medios locales por parte de personas cercanas a la actriz, quienes señalaron que Andreina había decidido llevar su proceso de manera privada y en compañía de familia y seres queridos.

También te puede interesar: Muere reconocida influencer y divulgadora científica mexicana a los 28 años

¿Qué le pasó a Andreina Yépez?

De acuerdo con la información revelada, Andreina Yépez fue diagnosticada con cáncer en julio de 2026 y decidió mantener los detalles de su enfermedad en privado con su familia. Se cree que su fallecimiento se debe a dicha enfermedad, pero esta información no ha sido confirmada.

¿Quién era Andreina Yépez?

La actriz había construido una extensa y sólida trayectoria en la televisión venezolana en los años 90. Antes de convertirse en la reconocida actriz que era hoy en día, fue bailarina en un programa de televisión de aquel país y participó en diferentes espacios humorísticos. Su carisma y talento llamaron la atención y la llevaron a formar parte del mundo de las telenovelas.

¿En qué telenovelas trabajó Andreina Yépez?

Uno de sus papeles más queridos fue Melao en Cosita Rica, producción de Venevisión transmitida entre 2003 y 2004. Otras de las telenovelas en las que participó fueron:

