Ideas DIY: Cómo crear un cuadro en relieve a partir de tapas de botellas de plástico
Ideas DIY. Crea un cuadro con relieve usando tapas de botellas y siguiendo esta guía paso a paso.
Reciclar y reutilizar no solo son acciones que benefician al medio ambiente, sino que forman parte de prácticas muy interesantes que se relacionan con las manualidades. En este punto podemos nombrar a las ideas DIY, siglas que hacen referencia a la posibilidad que tenemos de crear con nuestras propias manos diferentes objetos.
Noticias Zacatecas del 25 de agosto 2026
Los proyectos de las ideas DIY, en su gran mayoría, pueden elaborarse a partir de objetos y materiales que podrían ser tirados en un vertedero. Es por eso que incursionar en la confección de elementos decorativos tiene un impacto positivo para nuestro planeta.
¿Cómo crear un cuadro en relieve?
Teniendo en cuenta lo señalado es que en esta oportunidad se destaca el reciclaje de las tapas de las botellas de plástico. Poder reutilizarlas es una acción de alto impacto ecológico y social ya que están hechas de un material de alta calidad, protegemos la fauna y medio ambiente, reducimos la contaminación por microplásticos y beneficiamos a la economía circular.
@denissemeza_art “Nuestro primer proyecto juntas @nata.bem ame cada minuto compartido y el aprendizaje de ambas durante el proceso, el primero de muchos…..Gracias por enseñarme q luchar por un mejor planeta se puede con pequeños granos de arena y tapas de botellas q te tomaste el tiempo de limpiar de nuestras playas de Monterrico…..#mezadesign #recycledart #bottlecapsart #upcycledart #upcycled #artereciclado #suprareciclaje #artecontemporaneo ♬ Summer day - TimTaj
Ante esto, la idea DIY que hoy toma el protagonismo nos invita a crear un cuadro en relieve a partir de tapas de botellas de plástico. Lo primero que debes priorizar es reunir estos materiales:
- Base: Un lienzo tensionado, una tabla de madera (MDF o chapadur) de al menos 3 mm de grosor, o cartón prensado rígido.
- Tapas plásticas: De diversos tamaños, colores y alturas.
- Adhesivo: Pistola de silicona caliente (recomendado por secado rápido) o pegamento de contacto fuerte.
- Acabado (opcional): Pintura en aerosol (acrílico/sintético para plástico) o pintura acrílica y pinceles; barniz en aerosol (mate o brillante).
De tapas de botellas a cuadro en relieve
Una vez que los materiales mencionados han sido reunidos, la idea DIY solo nos demandará que prestemos atención a la siguiente guía paso a paso para que podamos crear un cuadro en relieve y le demos una nueva oportunidad a las tapitas de botellas antes de que perjudiquen a nuestro planeta:
Paso a paso
- Preparación de la base: Aplica una capa de pintura acrílica de fondo a la tabla o lienzo (un tono neutro como blanco, negro o gris resalta los relieves). Deja secar por completo.
- Selección y limpieza: Lava bien las tapas para retirar residuos de pegamento o líquido y sécalas.
Diseño de la composición
Presenta las tapas sobre la base sin pegarlas. Experimenta con diferentes patrones:
- Mosaico figurativo: Flores, soles, rostros, siluetas de animales o paisajes.
- Composición geométrica / Abstracta: Degradados de color, círculos concéntricos, espirales o bloques de textura uniforme.
- Niveles de relieve: Coloca algunas tapas encajadas dentro de otras más grandes o superpón bordes para dar mayor tridimensionalidad.
- Fijación: Pega cada tapa empezando desde el centro hacia los bordes. Aplica una cantidad generosa de silicona caliente en el borde o base de la tapa y presiona firme durante 5 segundos sobre la superficie.
Acabado y personalización
- Opción Monocromática (Estilo Escultórico): Cubre todo el cuadro ya montado con 2 capas de pintura en aerosol (blanco mate, negro, dorado o bronce). Esto unifica el plástico y transforma las tapas en una textura tridimensional limpia.
- Opción Colorida: Conserva los tonos originales de las tapas o pinta detalles a mano con pintura acrílica.
- Protección: Sella la pieza final con barniz transparente en aerosol para protegerla del polvo y facilitar la limpieza.