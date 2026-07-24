Bluey y Peppa Pig siguen siendo dos de los personajes favoritos de los niños, y una de las formas más divertidas de demostrarlo es decorando la mochila con pines y stickers inspirados en estas populares caricaturas. Si quieres preparar los útiles para el regreso a clases sin gastar demasiado, puedes crear tus propios accesorios utilizando materiales reciclados que seguramente ya tienes en casa .

En Pinterest, TikTok y YouTube puedes encontrar plantillas de Bluey y Peppa Pig que te servirán de inspiración, aunque también puedes dibujar tus propios diseños con cartón, papel, tapas de botella y otros materiales fáciles de conseguir. Además de ser una actividad divertida para los niños, estas manualidades ayudan a estimular su creatividad y fomentan el reciclaje desde casa.

Estas son las 4 ideas para hacer pines y stickers de Bluey y Peppa Pig para decorar tu mochila antes del regreso a clases

Pines de Bluey y Peppa Pig con cartón reciclado: Los pines hechos con cartón de cajas de cereal son una alternativa económica, creativa y muy fácil de hacer. Recorta la silueta de Bluey, Bingo, Peppa o George, dibuja los detalles con marcadores de colores y protege el diseño colocando cinta adhesiva transparente por encima. Al finalizar, pega un seguro viejo o un broche reciclado en la parte trasera para convertirlo en un pin listo para decorar la mochila.

Ideas de stickers y pines de Bluey y Peppa Pig listas para imprimir.|(Pinterest) Pines con tapas de botella decoradas: Las tapas de refresco pueden convertirse en originales pines de Bluey y Peppa Pig. Coloca dentro un dibujo de Bluey, Peppa Pig o sus familias, añade una capa de pegamento transparente para lograr un acabado brillante y deja secar por completo. Después, fija un broche reciclado en la parte posterior para sujetarlo fácilmente a mochilas, estuches o chamarras. Stickers caseros con papel reciclado y cinta adhesiva: Esta es una de las manualidades más fáciles y económicas para hacer en casa. Dibuja a Bluey, Bingo, Peppa, George o a tus personajes favoritos sobre hojas usadas por un solo lado, colorea los diseños y recórtalos cuidadosamente. Después, protégelos con cinta adhesiva transparente por ambos lados y agrega cinta doble cara o papel adhesivo reciclado para convertirlos en stickers caseros listos para pegar.

Elige una de estas ideas de Peppa Pig y Bluey para decorar útiles y mochila.|(Pinterest) Stickers brillantes con pedazos de CD viejo: Los discos rayados que ya no utilizas pueden transformarse en stickers con un llamativo efecto brillante. Pega pequeños fragmentos del CD detrás de dibujos de Bluey, Peppa Pig, huellas de perro, charcos de lodo, arcoíris o estrellas para conseguir reflejos originales. Finalmente, recorta cada diseño siguiendo el contorno y coloca papel adhesivo en la parte posterior para decorar mochilas, carpetas y libretas.

¿Por qué hacer pines y stickers de Bluey y Peppa Pig es una buena idea?

Los pines y stickers personalizados le dan un toque único a la mochila y hacen que el regreso a clases sea mucho más divertido. Además, son una excelente opción para reutilizar materiales reciclados, reducir residuos y fomentar la creatividad de los niños mediante actividades sencillas y entretenidas.

Con un poco de imaginación y materiales reciclados puedes crear pines y stickers originales de Bluey y Peppa Pig para conseguir una mochila colorida, personalizada y lista para destacar en el regreso a clases.