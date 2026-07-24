Maquillaje para eventos de día: Ideas y tips para durar horas intacta

Elegir el outfit perfecto para un evento u ocasión especial depende de muchos factores. Si se tratará de una actividad de día o de noche ya es uno de los primeros factores a tener en cuenta y es algo que sucede también con la manicura y el maquillaje.

Noticias Michoacán del 23 de julio 2026

En el caso de este último, se trata de una de las herramientas más importantes a la hora de mejorar nuestra imagen. El maquillaje y las técnicas para emplearlo ayudan a resaltar facciones u ocultar imperfecciones, siempre y cuando se elijan los adecuados para el día o la noche.

Maquillaje de día

Como se mencionó, el maquillaje ideal para determinadas ocasiones tiene que tener en cuenta, entre otros factores, el horario en el que nos luciremos. Si se trata del día, deberemos tomar ciertos recaudos para lograr vernos bien y que dure intacto por varias horas.

En este marco, a continuación se detallan las ideas y tips más eficientes de maquillaje para eventos de día:

Piel jugosa



Cobertura ligera a media que deje ver la textura natural de la piel.

Iluminador líquido o en crema aplicado sutilmente en los puntos altos del rostro (pómulos, tabique de la nariz y arco de Cupido).

Rubor en crema o líquido en tonos rosados, durazno o coral para dar un aspecto saludable e hidratado.

Labios con gloss con color o un labial hidratante en tono nude.

Mirada cálida con sombra satinada



Sombras en tonos cálidos (marrón suave, durazno, rosa viejo o cobre) difuminadas suavemente sobre la cuenca del ojo.

Un toque de sombra satinada o champagne en el centro del párpado móvil y en el lagrimal para abrir la mirada.

Delineado suave en tono marrón o un foxy eye difuminado (sin líneas muy marcadas ni negras profundas).

Máscara de pestañas o pestañas postizas de tira muy natural (o de punto a punto).

Labios protagonistas



Rostro impecable pero limpio y suavemente mate.

Ojos sencillos: sombra nude, máscara de pestañas abundante y cejas muy bien peinadas/fijadas.

Labial de larga duración en tonos vibrantes adecuados para el día: rojo frambuesa, coral, rosa intenso o borgoña suave.

Maquillaje por muchas horas

Las propuestas anteriores permitirán que el maquillaje nos acompañe por muchas horas, en medio de las condiciones que ofrece la luz diurna. En este marco, los expertos en belleza remarcan que el secreto de la duración no está solo en el maquillaje, sino en la preparación previa y la fijación por capas:

Preparación de la piel

Limpieza e Hidratación Ligera: Limpia muy bien el rostro e hidrata con una crema de textura fluida o en gel. Si la crema es muy pesada o grasa, la base se desplazará con las horas. Protección Solar Adecuada: Usa un protector solar con acabado toque seco (dry touch) o mate que no cree flashback (efecto blanco en fotos) y que se absorba rápido antes de aplicar el maquillaje.

El primer corrector

Utiliza un primer fijador o matificante en la zona T (frente, nariz y mentón) para controlar los brillos. Si sufres de poros dilatados, usa un primer siliconado suave para alisar la textura. Primer para párpados: Indispensable para que las sombras no se acumulen en los pliegues con el paso del tiempo.

Elección y aplicación de la base

Fórmula: Opta por bases de larga duración (long wear o transfer-proof) de acabado satinado o mate natural. Técnica: Aplica la base en capas muy finas usando una esponja húmeda o brocha tupida. Es preferible construir la cobertura gradualmente que colocar una capa gruesa de golpe.

Usa productos líquidos/en crema y sella con polvo

Aplica tus contornos, rubor e iluminadores en crema o líquidos primero. Luego, sella delicadamente con una capa muy fina de polvo traslúcido en las zonas donde sueles generar grasa o pliegues (debajo de las ojeras y zona T). Refuerza: Para mayor fijación, aplica encima un toque ligero de rubor o bronceador en polvo sobre las mismas áreas donde pusiste el producto en crema.

Fijador de maquillaje