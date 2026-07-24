5 consejos para disimular las ojeras sin maquillaje

Las ojeras nos han acompañado más de una vez por lo que el primer escape ante esto es recurrir al maquillaje. Es importante mantener la zona del rostro hidrata y elástica para suavizar el aspecto de las ojeras.

Ante esta situación es que te vamos a contar una serie de hábitos que debes llevar a cabo para poder recuperar tu aspecto de rostro descansado. Comienza a aplicarlos de manera regular.

¿Cómo evitar las ojeras?

Mantener una buena hidratación

Es importante que te mantengas hidratada por lo que debes beber suficiente agua. Si tu cuerpo no recibe el agua suficiente pues la piel del contorno de los ojos se vuelve mucho más fina, más apagada, hundida y de tono oscuro. La hidratación ayuda a todo tu cuerpo.

Cuidar la alimentación

La alimentación cumple un rol clave en todo el organismo por lo que debes incluir alimentos ricos en hierro y en vitaminas K, C y B12, como las verduras de hoja verde —espinacas, acelgas o lechuga—, los frutos secos, los cítricos, las lentejas, los huevos o el pescado.

Ten en cuenta que el hierro contribuye a reducir las ojeras relacionadas con la anemia. La vitamina C ayuda a la producción de colágeno y refuerza la piel del contorno de los ojos. La vitamina B12 resulta esencial para una correcta oxigenación de la sangre y su déficit puede hacer que las ojeras se acentúen. Por último, la vitamina K mejora la microcirculación y fortalece los capilares de la zona periocular.

Dormir bien y descansar de verdad

Las ojeras se ven influenciadas por la calidad del sueño. Se recomienda dormir ocho horas al día y evitar el uso de pantallas una hora antes de acostarte. En cuanto a la postura si duermes con la boca arriba con la cabeza ligeramente elevada vas a favorecer el drenaje de líquidos y prevenir las ojeras.

La crema para el contorno de ojos

Si las ojeras no son tan pronunciadas puedes utilizar cremas con ácido hialurónico de tres pesos moleculares, ectoína y un activo antifatiga que ayuda a reducir los signos de cansancio, las pequeñas bolsas, las ojeras y las líneas de expresión. También puedes incorporar un aplicador de bolas metálicas para hacer un masaje.

Tapas las ojeras.|Pexels

Los parches para el contorno de ojos

Por último, puedes utilizar parches hidratantes y refrescantes que pueden ser de hidrogel, silicona o tejido. Los debes hacer entre quince y veinte minutos antes de salir de casa como parte de la rutina de cuidado nocturno.