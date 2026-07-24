¿Daniela hizo trampa en MasterChef 24/7? Esto dijo sobre la decisión de subir al balcón entre los 12 mejores

La salvación de Daniela como una de las 12 mejores participantes de MasterChef 24/7 causó gran polémica entre los jueces y cocineros, pues hay quienes consideraron que no merecía subir al balcón porque la votación en su equipo no se hizo de manera justa. Al respecto, ella ya dejó claro que está tranquila porque todos accedieron a la dinámica y sabe que sus amigos le dieron la oportunidad de salvarse, pero para nada fue trampa.

Así lo confesó durante una charla nocturna con las cámaras, en donde confesó que sí se ha sentido desganada y su ánimo no es el mejor. Sin embargo, no ha querido contarle a nadie de estos sentimientos porque sabe que sus aliados de "Las Divas" la están pasando peor por el miedo a irse, justo como le pasó a Michelle, que se quebró por fallar en el reto de repostería.

"Yo ya estoy en el balcón gracias a mis amiguitos. Y por más que allá afuera se diga que fue trampa, que Luis tenía que haber subido, pues se hizo una votación y al final todo se decidió en un disparejo. Que si así no lo juegan ustedes, que si no era así, bueno, cuando ustedes jueguen su disparejo, ustedes ponen sus reglas. Así se decidió aquí y ni modo. Al final del día, ya, así son las cosas, let it go", dijo con calma, evidenciando que no le preocupan los malos comentarios en su contra.

TODOS los cocineros de MasterChef 24/7 que ya están en los 12 mejores de la temporada

La primera en ganarse este lugar en el balcón en un movimiento inesperado fue Flor, quien subió después de que a Julio le arrebataron el Pin por hacer trampa durante la prueba del lunes. El siguiente en salvarse fue Ramahá, que se lució preparando una mantarraya que sorprendió a los chefs.

Luego fue el turno de Daniela, todo gracias a que su equipo ganó el reto del miércoles y los integrantes hicieron una votación en la que obtuvo un punto; para después enfrentarse en un disparejo con Luis y Julio, que tuvieron dos. Y finalmente, el jueves de delantales negros más difícil hasta el momento logró salvarse Claudia con su exquisito postre y que sí cumplió con los parámetros de los jueces.

@masterchefmx "Hoy fue un mal día para Las Divas" 😞 Dani dice que subió al balcón gracias a sus amiguitos 🤨 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Todavía quedan 8 lugares disponibles en el balcón de MasterChef 24/7 para entrar al top 12 de la temporada. Y el que no logre demostrar que tiene lo necesario, deberá abandonar la cocina más famosa de México el domingo de eliminación del 26 de julio.