Ideas DIY: Cómo construir un puf exterior resistente y cómodo con un caucho viejo y tela impermeable

Siempre tenemos la posibilidad de hacernos un lugar en nuestras extensas rutinas. Muchas personas lo dedican a dormir, otras a leer, practicar algún deporte o mirar una película. Las posibilidades son muy amplias y hacen bien para relajarnos y cuidar de nuestra salud mental.

Noticias Aguascalientes del 23 de julio 2026

Algunas pueden compartirse con nuestros seres queridos y no demandan de grandes inversiones como los son las ideas DIY (Hazlo tú mismo). Estas propuestas son manualidades que tienen como fin reutilizar materiales en desuso y convertirlos en objetos de decoración con simples pasos.

¿Cómo hacer un puf exterior?

Por lo general, las ideas DIY pueden encontrarse en redes sociales, acompañadas de tutoriales o una descripción para aprender a hacerlas. En esta oportunidad, la propuesta invita a crear un puf exterior resistente y cómodo con un caucho viejo y tela impermeable.

Materiales y herramientas

1 neumático viejo (de automóvil o camioneta), bien limpio.

2 discos de madera (MDF hidrófugo, contrachapado marino o pino) de un diámetro ligeramente menor al borde exterior de la rueda.

1 trozo de espuma de alta densidad (mínimo 5 a 10 cm de grosor) para el asiento.

Guata o napa siliconada (opcional, para dar volumen y suavidad extra).

Tela impermeable para exterior (Canvas náutico, Cordura, Lona acrílica o PVC waterproof).

Tornillos para madera y arandelas.

4 patas de madera o metal / ruedas (opcional, si quieres darle altura).

Pegamento de contacto o silicona líquida.

Caladora (si vas a cortar tú mismo las maderas).

Taladro y broca.

Engrapadora para tapicería (con grapas de acero inoxidable o galvanizadas).

Lijadora o papel de lija.

Metro, tijeras y marcador.

Paso a paso

Preparación de la base



Limpieza profunda: Lava el neumático con agua, detergente desengrasante y un cepillo duro. Déjalo secar completamente al sol. Esto es clave para que los pegamentos adhieran bien y no queden malos olores. Corte de la madera: Si aún no tienes los discos, corta dos círculos de madera adaptados al diámetro de la abertura del neumático. Fijación: Coloca un disco de madera en la parte superior y otro en la inferior del neumático. Haz 4 o 5 agujeros pasantes con el taladro uniendo madera y caucho, y asegúralos firmemente con tornillos y arandelas gruesas.

Acolchado del asiento (Móvil o Fijo)



Consejo: Puedes hacer la tapa superior desmontable fijando unos topes de madera por debajo del disco para usar el interior del neumático como espacio de guardado. Cortar la espuma: Marca el contorno del disco de madera sobre la espuma de alta densidad y córtala con un cúter bien afilado o un cuchillo de pan. Adherir: Pega la espuma a la madera superior usando pegamento de contacto. Suavizar bordes (Opcional): Cubre la espuma con una capa de guata/napa para redondear las aristas del asiento antes de tapizar.

De caucho viejo a puf exterior

Esta idea DIY es ideal para adornar un patio, un hall, un balcón o terraza. Pero más allá de lo señalado anteriormente, restan otros pasos que concretar para que en verdad sea impermeable y pueda estar en el exterior de nuestra casa.

Tapizado e impermeabilización

Opción A: Funda de una sola pieza (Estilo tambor)



Medición: Mide la altura total del neumático con las maderas y el perímetro completo (la circunferencia).

Confección: Corta un círculo de tela impermeable para la tapa (agregando 3 cm de margen de costura) y un rectángulo para el cuerpo (alto total x circunferencia).

Costura: Cose el rectángulo formando un cilindro y luego únelo al círculo superior. En la parte inferior puedes colocar un elástico fuerte o una cremallera para que la funda sea removible y lavable.

Opción B: Tapizado con engrapadora (Rápido y directo)



Forrar el asiento: Coloca la tela impermeable sobre el cojín de espuma, estira bien y ve engrapando por la cara inferior del disco de madera, doblando las esquinas en pliegues limpios.

Forrar el cuerpo: Envuelve el contorno del caucho con la tela impermeable, doblando los bordes hacia dentro y engrapándolos firmemente por la base inferior y por el borde superior (debajo de donde asentará la tapa).

Montaje final y toques opcionales

