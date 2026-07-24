Ideas DIY: Cómo construir un puf exterior resistente y cómodo con un caucho viejo y tela impermeable
Ideas DIY. Cómo construir un puf para jardín con un neumático usado y tela impermeable.
Siempre tenemos la posibilidad de hacernos un lugar en nuestras extensas rutinas. Muchas personas lo dedican a dormir, otras a leer, practicar algún deporte o mirar una película. Las posibilidades son muy amplias y hacen bien para relajarnos y cuidar de nuestra salud mental.
Noticias Aguascalientes del 23 de julio 2026
Algunas pueden compartirse con nuestros seres queridos y no demandan de grandes inversiones como los son las ideas DIY (Hazlo tú mismo). Estas propuestas son manualidades que tienen como fin reutilizar materiales en desuso y convertirlos en objetos de decoración con simples pasos.
¿Cómo hacer un puf exterior?
Por lo general, las ideas DIY pueden encontrarse en redes sociales, acompañadas de tutoriales o una descripción para aprender a hacerlas. En esta oportunidad, la propuesta invita a crear un puf exterior resistente y cómodo con un caucho viejo y tela impermeable.
Materiales y herramientas
- 1 neumático viejo (de automóvil o camioneta), bien limpio.
- 2 discos de madera (MDF hidrófugo, contrachapado marino o pino) de un diámetro ligeramente menor al borde exterior de la rueda.
- 1 trozo de espuma de alta densidad (mínimo 5 a 10 cm de grosor) para el asiento.
- Guata o napa siliconada (opcional, para dar volumen y suavidad extra).
- Tela impermeable para exterior (Canvas náutico, Cordura, Lona acrílica o PVC waterproof).
- Tornillos para madera y arandelas.
- 4 patas de madera o metal / ruedas (opcional, si quieres darle altura).
- Pegamento de contacto o silicona líquida.
- Caladora (si vas a cortar tú mismo las maderas).
- Taladro y broca.
- Engrapadora para tapicería (con grapas de acero inoxidable o galvanizadas).
- Lijadora o papel de lija.
- Metro, tijeras y marcador.
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Paso a paso
Preparación de la base
- Limpieza profunda: Lava el neumático con agua, detergente desengrasante y un cepillo duro. Déjalo secar completamente al sol. Esto es clave para que los pegamentos adhieran bien y no queden malos olores.
- Corte de la madera: Si aún no tienes los discos, corta dos círculos de madera adaptados al diámetro de la abertura del neumático.
- Fijación: Coloca un disco de madera en la parte superior y otro en la inferior del neumático. Haz 4 o 5 agujeros pasantes con el taladro uniendo madera y caucho, y asegúralos firmemente con tornillos y arandelas gruesas.
Acolchado del asiento (Móvil o Fijo)
- Consejo: Puedes hacer la tapa superior desmontable fijando unos topes de madera por debajo del disco para usar el interior del neumático como espacio de guardado.
- Cortar la espuma: Marca el contorno del disco de madera sobre la espuma de alta densidad y córtala con un cúter bien afilado o un cuchillo de pan.
- Adherir: Pega la espuma a la madera superior usando pegamento de contacto.
- Suavizar bordes (Opcional): Cubre la espuma con una capa de guata/napa para redondear las aristas del asiento antes de tapizar.
De caucho viejo a puf exterior
Esta idea DIY es ideal para adornar un patio, un hall, un balcón o terraza. Pero más allá de lo señalado anteriormente, restan otros pasos que concretar para que en verdad sea impermeable y pueda estar en el exterior de nuestra casa.
Tapizado e impermeabilización
Opción A: Funda de una sola pieza (Estilo tambor)
- Medición: Mide la altura total del neumático con las maderas y el perímetro completo (la circunferencia).
- Confección: Corta un círculo de tela impermeable para la tapa (agregando 3 cm de margen de costura) y un rectángulo para el cuerpo (alto total x circunferencia).
- Costura: Cose el rectángulo formando un cilindro y luego únelo al círculo superior. En la parte inferior puedes colocar un elástico fuerte o una cremallera para que la funda sea removible y lavable.
Opción B: Tapizado con engrapadora (Rápido y directo)
- Forrar el asiento: Coloca la tela impermeable sobre el cojín de espuma, estira bien y ve engrapando por la cara inferior del disco de madera, doblando las esquinas en pliegues limpios.
- Forrar el cuerpo: Envuelve el contorno del caucho con la tela impermeable, doblando los bordes hacia dentro y engrapándolos firmemente por la base inferior y por el borde superior (debajo de donde asentará la tapa).
Montaje final y toques opcionales
- Patas o Elevación: Para evitar que la tela de la base esté en contacto directo con el suelo mojado, atornilla 3 o 4 patas cortas de exterior o tacos de goma gruesos en la madera inferior.
- Acabado exterior: Si no forras el caucho con tela, puedes pintarlo directamente con pintura sintética para caucho/látex de exterior o enrollar cuerda de yute/soga náutica pegándola con silicona alrededor del neumático para un look más rústico.