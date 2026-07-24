Despídete de la ducha tradicional: esta es la alternativa elegante que es tendencia en Brasil

En el mundo de la decoración los elementos van cambiando constantemente y la ducha no queda fuera de ello. Actualmente hay una nueva forma de instalarla que consiste en ocultarla en la pared.

Países como Brasil ya lo han ido adaptando a las casas ya que antes solo podía verse en hoteles y residencias de lujo. Lo clave es que el sistema de la ducha sea revestido con los azulejos o porcelanatos para ocultar caños y conexiones.

¿De qué trata la ducha cascada?

La diferencia entra la ducha tradicional y cascada es que esta última deja un espacio más prolijo y elegante. El agua comienza a fluir desde una salida ancha que es similar a la de una pequeña cascada , además el caudal es mayor al de una ducha común.

Otra ventaja de este diseño es que parece parte de la pared porque no tiene elementos a la vista y puede adaptarse a cualquier tipo de baño. Si tu espacio es pequeño ocupa solo una parte de la cabina y si es más amplio puede extenderse a todo el ancho y ofrecer una caída de agua más generosa.

La instalación requiere de mucha precisión y debe ser realizado por un profesional. Recuerda que el sistema debe queda detrás del revestimiento correctamente instalado para evitar errores que puedan provocar filtraciones o problemas eléctricos, y así evitar tener que romper la pared más adelante.

Un punto a tener en cuenta es verificar la presión de agua de tu vivienda, si es baja pues el efecto cascada puede perder fuerza y no lograr el resultado esperado. Por eso, los especialistas recomiendan chequear este detalle antes de avanzar con la obra.

Esta es una gran alternativa para poder renovar tu baño de la mejor manera ya que mejora el aspecto visual y aporta un flujo de agua mucho más amplio.