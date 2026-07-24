El mundo de la psicología es fascinante y es que desde hace muchos años diferentes expertos vienen trabajando en investigaciones y experimentos con el fin de comprender el comportamiento y la mente de las personas.

Noticias Jalisco del 23 de julio 2026

Esto ha permitido que psicólogos y psicólogas cuenten en la actualidad con una base de conocimientos muy grande y con herramientas que les permiten ayudar a muchas personas.

Los aportes de Marian Rojas Estapé

No solo los nombres más destacados de décadas atrás han dejado un gran legado en el terreno de la psicología. En el presente hay muchos profesionales que están dejando su huella como es el caso de la médica psiquiatra española Marian Rojas Estapé.

Diferentes fuentes bibliográficas hacen referencia a Marian Rojas Estapé como una de las divulgadoras más populares del ámbito hispanohablante en temas de salud mental, neurociencia, gestión del estrés y bienestar emocional. Entre los temas sobre los que más se expresa se encuentran la neurociencia, la gestión emocional y el bienestar mental.

Marian Rojas Estapé ha centrado sus investigaciones en cómo el estrés y la secreción de cortisol afectan a la salud física y mental. Asimismo, analiza el papel de la dopamina y la adicción digital en la falta de atención y el deseo de recompensa inmediata. Sus trabajos también abarcan el manejo de la ansiedad, la sanación de traumas pasados, el perdón en los vínculos personales y las bases científicas para cultivar el bienestar y la tranquilidad diaria.

Marian Rojas Estapé y una frase para reflexionar

En este punto, muchas de las premisas de Marian Rojas Estapé son difundidas en redes sociales y algunas de sus frases ya han sido inmortalizadas. Una de las más conocidas es la que dice "La soledad bien elegida puede ser el camino de partida para el autoconocimiento" con la que sintetiza la distinción entre estar solo y sentirse solo.

En el presente, esta frase de la psiquiatra española puede analizarse desde el ejemplo de desconectarse del ruido digital y las redes sociales ya que permite frenar la constante comparación externa y la sobreestimulación. Estamos ante una pausa voluntaria, una soledad elegida que puede concebirse como una herramienta estratégica de salud mental.