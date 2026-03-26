Si sientes que tu cuarto se ve muy pequeño o simplemente las dimensiones son muy cortas, no necesitas de miles de pesos para hacer que se vea más grande con una gran remodelación, pues solo basta con 4 ideas para lograrlo, y lo mejor de todo es que es con poco dinero. Así puedes reemplazar el portarrollos de papel de baño por opciones más aesthetic.

De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, uno de los principales errores que se cometen al momento de decorar el cuarto es que se llena de muebles grandes o demasiados objetos, lo que da como resultado una perspectiva muy pequeña. Conoce el material que reemplazará a las encimeras de mármol y granito de tu cocina por una opción más elegante.

Con estas 4 ideas para que tu habitación se vea más grande, no solo tendrás más espacio, sino un refugio cómodo, funcional y equilibrado, ya que el tenerlo más ordenado da una sensación de bienestar.

Las 4 ideas para hacer que tu cuarto se vea más grande

1. Mejor iluminación: Una buena idea es suplir las lámparas de mesillas por iluminación led en la pared o alrededor de algunos muebles, como lo es la cabecera de la cama, para que tu habitación se vea con más espacio.

4 ideas para hacer que tu cuarto se vea más grande con poco dinero|Pinterest

2. Camas con cajoneras: Para ahorrar espacio y evitar tener un mueble inmenso en el cuarto, opta por comprar una cama que tenga cajoneras abajo, una decisión clave para guardar ropa o calzado.

4 ideas para hacer que tu cuarto se vea más grande con poco dinero|Pinterest

3. Objetos flotantes: El tener estantes o lámparas colgantes le da a tu cuarto una ligereza visual, ya que no tendrás los objetos apretados en el suelo. Es una buena idea para adornar y colocar algunas plantas en las repisas.

4 ideas para hacer que tu cuarto se vea más grande con poco dinero|Pinterest

4. Elegir tonos claros: Los colores claros amplían visualmente el espacio y hacen que el cuarto se vea más luminoso. Puedes agregar detalles decorativos, pero sin excederse, para no saturar el ambiente que provocan estos tonos.