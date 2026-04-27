La manicura con lunares que eleva el estilo y es tendencia esta primavera

La manicura con lunares eleva el estilo porque aporta un detalle visual delicado, versátil y elegante que rompe con los esmaltes lisos sin caer en excesos. Este diseño, que puede adaptarse a distintas escalas y combinaciones de color, crea un efecto moderno que estiliza las manos y suma personalidad.

En la primavera 2026, los lunares vuelven como parte de una tendencia que revaloriza los patrones clásicos con un enfoque más minimalista. Desde versiones sutiles hasta propuestas más llamativas, estos diseños de uñas se posicionan como una opción ideal para quienes buscan un diseño original pero fácil de llevar.

Diseños de uñas con lunares: 4 ideas elegantes y en tendencia para la primavera 2026

Lunares minimalistas: base nude o translúcida con pequeños puntos blancos o negros distribuidos de forma sutil. Es una opción discreta y sofisticada.

Lunares en contraste: combinación de colores como blanco y negro o nude con tonos oscuros, generando un efecto visual más marcado pero elegante.

Francesa con lunares: una versión moderna de la manicura francesa donde la punta se reemplaza por pequeños puntos alineados.

Lunares irregulares: puntos de distintos tamaños colocados de forma asimétrica, creando un diseño artístico y contemporáneo.

La nail artist internacional Betina Goldstein destaca que los lunares son un recurso clásico que, bien ejecutado, puede adaptarse a cualquier estilo, desde el más minimalista hasta el más creativo. Por su parte, la manicurista Harriet Westmoreland afirma que los diseños simples como los puntos permiten jugar con el nail art sin perder elegancia.

Tendencia manicura con lunares 2026: ¿Por qué ha vuelto y a quién favorece?

El regreso de los lunares responde a una tendencia más amplia que apuesta por diseños simples pero con identidad. Este tipo de manicura permite personalizar las uñas sin sobrecargarlas, lo que la convierte en una opción ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

El manicurista de celebridades Tom Bachik explica que los detalles pequeños, como los lunares, ayudan a crear interés visual sin comprometer la armonía de la manicura. Además, este estilo favorece a todo tipo de uñas, especialmente a las cortas, ya que los puntos pueden distribuirse de manera estratégica para estilizar la forma.

Versátil, elegante y fácil de adaptar, la manicura con lunares se consolida como una de las grandes tendencias de la primavera 2026. Así es como demuestra que los clásicos siempre encuentran nuevas formas de reinventarse.