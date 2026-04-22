Si tienes pensado deshacerte de esa ropa malgastada o vieja que ya no uses, piénsalo 2 veces, ya que en estas prendas puedes tener el próximo regalo para el Día del Niño y la Niña 2026, como lo son los juguetes creativos de KPop Demon HuntersDía del Niño y la Niña 2026, como lo son los juguetes creativos de KPop Demon Hunters. No obstante, en esta ocasión son 7 ideas de manualidades que se pueden hacer a través de reciclar.

En una semana se celebrará el 30 de abril, una fecha especial para los niños y niñas, ya que se les conmemora tanto en la escuela como en sus casas. Por lo que, si piensas hacerle un regalo, qué mejor manera que hacerlo reutilizando prendas y así ahorrarte unos cuantos pesos. Estas son las 4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y transformarla en organizadores colgantes para el baño.

Las ideas de manualidades para el Día del Niño y la Niña 2026

1. Peluche: Saca esa playera del armario vieja y comienza a recortar la forma de un oso de peluche.

7 ideas para reciclar ropa que ya no usas y convertirla en manualidades para el Día del Niño y la Niña 2026|Pinterest

2. Mochila personalizada: Un jeans puede ser tu próxima manualidad, como lo es esta mochila personalizada con nombre y videojuego favorito.

7 ideas para reciclar ropa que ya no usas y convertirla en manualidades para el Día del Niño y la Niña 2026|Pinterest

3. Forro de cuaderno: Dale un toque diferente al cuaderno de tu hijo con un simple jeans que tengas roto o desgastado.

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4. Diario: Si tu hijo o hija tiene un diario, personalízalo con una prenda vieja, que en este caso es un jeans. La bolsita puede guardar los lápices, plumas o plumones.

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5. Cojín de animales. Regálale a tu hijo o hija un cojín de diferentes animales, que puedes armar desde remedos de ropa vieja.

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6. Colgantín: Nada mejor que tu pequeña tenga un colgantín donde pueda colocar todos sus moños o broches que utiliza todos los días.

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7. Llavero: Es una buena idea para que a los niños o niñas no se les pierdan sus llaves en la escuela o como adorno para poner en la mochila.