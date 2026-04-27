Karla Panini y Américo Garza mandan contundente mensaje a la familia de Karla Luna "¡Nosotros sí trabajamos!”

En una nueva situación surgida alrededor de la polémica que puso a Karla Panini como una de las figuras más odiadas en el mundo de la farándula, la gente se enfadó de nuevo con la pareja. Y es que la comediante y Américo Garza hicieron un comentario que muchos vieron como disgustoso en gran manera, refiriéndose de manera despreciativa (así lo argumentan muchos) a la familia de Karla Luna.

¿Qué dijo la pareja sobre la fallecida Karla Luna?

Una nueva polémica se desató en el entorno de la pareja y la familia de la comediante fallecida a causa del cáncer en 2017. Pese a que es conocido el conflicto mediático y legal que existe entre ambas partes, ahora Américo y Karla dijeron que ellos sí trabajaban… a diferencia del otro lado de la familia de Luna. “Acá de este lado sí trabajamos bastante, porque hay familia que mantener".

Y es que se indica que esta respuesta llegó como respuesta a un cuestionamiento que les hicieron de nueva cuenta. Aquí el ataque va relacionado con la dinámica que se presume tomó la familia de Karla Luna. Estos han estado en constante publicación de historias acerca de todo lo que ocurre… situación que presumiblemente usarían para monetizar.

Con esto, la gente que conoce perfectamente el contexto de todo lo ocurrido, no dejó pasar el tiempo para criticar de nueva cuenta a Panini y Garza. Aunque también hay algunos que les piden ya superar ese conflicto que convirtió a Panini (en específico) en una persona que recibió insultos y comentarios negativos durante muchos años.

¿Cuál es la pelea que hace la familia de Karla Luna?

Específicamente, lejos de la polémica de la relación y la intervención directa que se argumenta por parte de Karla Panini, la familia de Karla Luna peleó por la custodia y vínculo con Sara Valentina y Nina Victoria. Sin embargo el conflicto con la custodia no avanzó en favor de la familia de Luna y se indica que Américo (padre de las niñas) ha impedido que se relacionen con ese lado de la familia.