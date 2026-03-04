8 ideas para reciclar pallets de madera y darles un segundo uso: se ven aesthetic

Cuando acumulamos muchas cosas en casa, es común terminar con artículos de todo tipo que alguna vez usamos y nos sobraron, pero nunca tiramos por si acaso. Y la realidad es que pocas veces se vuelven a necesitar, tal como pasa con los pallets de madera, que precisamente son un excelente material para reciclar y darles una nueva vida haciendo herramientas muy prácticas.

¿Cómo reciclar pallets de madera? 7 maneras para darles una segunda vida