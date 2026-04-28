El pueblo más bonito del mundo que fue construido sobre un abismo y tiene casas de piedra que datan del siglo XVI

En el mundo hay lugares mágicos que por lo menos se deben visitar una vez en la vida; tal es el caso de un pueblo que es catalogado como el más bonito. Pero lo que llama su atención es que fue construido sobre un abismo y una de sus atracciones turísticas son sus calles y casas hechas de piedra, que datan desde el siglo XVI. Conoce el lugar de México que es casi imposible recorrer en coche, pero ideal para caminar.

Rupit es el pueblo histórico que destaca en el mundo por tener varias distinciones. Se ubica a una hora y media de Barcelona, España, y es sin duda un portal en el tiempo que te hará viajar entre los siglos XVI y XVII, cuando el lugar estuvo en su prime. Conoce los 5 balnearios que tendrán entrada gratis este 30 de abril por el Día del Niño y la Niña.

Rupit es el pueblo que se quedó atrapado en el tiempo. Se ubica a poco más de una hora de Barcelona.|Catalunya Turisme

De acuerdo con un artículo de National Geographic, para acceder a este pueblito se requiere pasar por un puente colgante, que es la construcción más moderna que hay en el lugar, entre comillas, ya que tiene 81 años, siendo un portal entre el siglo XXI y el XVI.

¿Qué hacer en el pueblo que fue construido en un abismo?

Este pueblo catalán se ubica en un desfiladero rocoso a 822 metros de altura, por lo que se considera que fue construido en un abismo. No obstante, es un lugar que vale la pena visitar al tener una vista espectacular y por ser un lugar donde los geranios abundan.

Los imperdibles de este lugar son recorrer sus calles empedradas mientras se observan las casas que fueron construidas del mismo material. Asimismo, visitar la iglesia barroca de Sant Miquel y la plaza mayor, donde se ubican el ayuntamiento y la escuela del pueblo, donde se pueden tener vistas increíbles.

Rupit tiene varias distinciones, como el Pueblo con Encanto de Cataluña y el Best Tourism Villages, que le otorgó la ONU en 2022 por ser uno de los 254 pueblos de todo el mundo que realizan una gestión eficaz del recurso turístico.

¿Cuánto cuesta ir a Rupit desde la CDMX, según la IA?

Si tienes pensado ir a Rupit, debes saber que en invierno y verano son las temporadas donde el viaje podría salir más caro, ya que el 90% del gasto sería en la compra de vuelos de la CDMX a Barcelona, que en promedio rondan entre los 15 y 25 mil pesos, aunque existe la posibilidad de que consigas más baratos.

Al llegar a Barcelona, deberás moverte en autobús o coche rentado para llegar al pueblo, aunque la IA recomienda optar por un tour que incluye transporte y visita. En conclusión, para ir a Rupit se requiere de un presupuesto de entre 20 y 30 mil pesos, aunque ello puede variar por el tipo de hospedaje y comidas.