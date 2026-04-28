Celebra el Día del Niño y la Niña 2026 con estas 3 ideas para hacer instrumentos musicales de KPop Demon Hunters

El Día del Niño y la Niña 2026 es una de los momentos más esperados por los menores, pues esta fecha casi siempre trae consigo diversión y risas al por mayor. Lo mejor de todo, es que para que sea una celebración inolvidable, no es necesario gastar mucho dinero, pues basta con imaginación y creatividad para pasar una tarde inolvidable como si formaran parte de las KPop Demon Hunters con instrumentos hechos en casa.

¿Cómo festejar el Día del Niño y la Niña 2026? Estas opciones inspiradas en KPop Demon Hunters te encantarán

Micrófono con rollos reiclados . Si tienes cartones del papel higiénico para reciclar y no sabes bien en qué usarlos, puedes hacer un micrófono para que tus pequeños formen parte de la banda HUNTRIX al mismo tiempo que se entretienen con las manualidades. Solo necesitas una bola de unicel o de periódico cubierto con cinta, pegarlo en la parte superior y pintar de lila, morado o rosa.

El Día del Niño es la celebración perfecta para pasar una tarde divertida inspirada en las KPop Demon Hunters|Pinterest

. Si tienes cartones del papel higiénico para reciclar y no sabes bien en qué usarlos, al mismo tiempo que se entretienen con las manualidades. Solo necesitas una bola de unicel o de periódico cubierto con cinta, pegarlo en la parte superior y pintar de lila, morado o rosa. Bajo eléctrico con una caja de cartón . Antes de decidirte por comprarle a tus hijos un instrumento musical "verdadero", prueba qué tanto les gustan estas actividades con una versión de precio bajo (pero igual de divertida). En una caja de cartón mediana, traza la silueta de un bajo y recorta; pon un resorte para que la puedan traer colgada y pinta de sus colores preferidos.

El Día del Niño es la celebración perfecta para pasar una tarde divertida inspirada en las KPop Demon Hunters|Pinterest

. Antes de decidirte por comprarle a tus hijos un instrumento musical "verdadero", prueba qué tanto les gustan estas actividades con una versión de precio bajo (pero igual de divertida). En una caja de cartón mediana, traza la silueta de un bajo y recorta; pon un resorte para que la puedan traer colgada y pinta de sus colores preferidos. KPop Demon Hunters Light Stick. No es un instrumento musical, pero cualquier fan de las KPop Demon Hunters sabe que no les puede faltar su "barrita de luz". Y este singular objeto también se puede crear en casa como parte de las actividades para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026

El Día del Niño es la celebración perfecta para pasar una tarde divertida inspirada en las KPop Demon Hunters|Pinterest

Con poco presupuesto, es posible lograr que tus hijos o sobrinos se la pasen muy bien este 30 de abril, fecha en la que más de 100 países se festeja el Día del Niño y de la Niña; mientras que el 20 de noviembre se conmemora el Día Universal del Niño, según información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).