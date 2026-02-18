4 ideas para reciclar las pijamas que ya no usas y darles un segundo uso

Parte de la magia que hay al reutilizar, es que es posible hacerlo con casi todo lo que te puedas imaginar, pues lo que muchas personas ven como simple basura, se puede transformar en objetos muy útiles para usarse en el día a día. Al reciclar la ropa, las opciones son infinitas; desde suéteres que se hicieron aguados hasta las pijamas que ya no usas pero te niegas a tirar.

Además, no se necesita saber mucho sobre las costuras ni mucho menos, basta simplemente con ponerle un poco de creatividad a esta tarea. Como resultado, tendrás herramientas que te facilitarán la vida sin haberte gastado ni un solo peso.

1. Bolsa para mujer tipo tote hecha con ropa vieja

Estrena un bolso nuevo para transportar tus artículos personales y lucir increíble en todo momento usando solamente pedazos de las pijamas que ya no te gustan. Si quieres hacerla más resistente, agrega una cubierta con tela que te sobre de otras prendas y hasta puedes ponerle un cierre para mantener todo en su lugar.

Así puedes reciclar las pijamas que ya no usas para darles una nueva vida|Pinterest

2. Antifaces para regalar a tus amigas

Si tienes una fiesta pronto y todavía no sabes qué vas a dar de recuerdos, entonces esta idea para reciclar pijamas te encantará. Se trata de antifaces coloridos confeccionados con esa ropa que tienes arrumbada en tu clóset; y para hacerlos cómodos de usar, pon un poco de resorte que pueda adaptarse a la cabeza.

Así puedes reciclar las pijamas que ya no usas para darles una nueva vida|Pinterest

3. Toallitas desmaquillantes reutilizables hechas con pijamas para reciclar

Siguiendo con la premisa de reducir la contaminación y aprovechar al máximo las cosas que ya tienes, puedes hacer tus propios "pads" desmaquillantes para limpiarte el rostro al final del día. Corta la forma que desees y pasa la máquina por los lados; refuerza con dos o tres capas para que absorba mejor el agua micelar o los aceites bifásicos que usas en tus rutinas.

Así puedes reciclar las pijamas que ya no usas para darles una nueva vida|Pinterest

4. Cojines muy saves y bonitos

Las pijamas tipo polar y de materiales calientitos son perfectas para reciclar, en especial cuando se trata de hacer almohadas y cojines para poner en tu cama o sala. Solo tienes que cortar dos caras de tela, unirlas con unas costuras sencillas y poner relleno, el cual también puede ser de segundo uso, como el material que se obtiene a partir de medias rotas o calcetas que se quedaron sin par.