9 ideas para reciclar las medias que ya no te quedan o no usas: son geniales
¿Se rompieron tus medias preferidas? Antes de tirarlas, considera darles otro uso con estos métodos prácticos para reciclar que te cambiarán la vida.
Las medias son prendas de vestir sumamente delicadas y es muy fácil que se rompan, haciendo que usarlas sea casi imposible. Si bien no existe una solución mágica para repararlas, lo que sí se puede hacer es darles una segunda vida con sencillos tutoriales para reciclar ropa vieja que muchos consideran basura.
¿Quieres reciclar tu ropa? 9 formas para transformar medias rotas en tesoros
- Ligas para el pelo. Una de las maneras más fáciles para aprovechar un par de medias rotas, es haciendo scrunchies para el pelo. Estas liguitas son imprescindibles para llevar en la bolsa y además se verán discretas para no arruinar tu peinado.
- Trapos para limpiar pantallas. Si tienes medias de algodón que ya no uses, entonces las puedes reciclar para crear herramientas de limpieza que te simplificarán el cuidado de tu casa. Este material es buenísimo para quitarle el polvo a las pantallas o superficies que son delicadas, pues no las rayará ni dejará residuos.
- Relleno para cojines pequeños. Hay veces en que las almohadas van perdiendo firmeza por el uso o cuando son manualidades hechas con ropa para reciclar. La buena noticia es que tus medias rotas te servirán para rellenarlas y dejarlas listas para tener un descanso plácido.
- Bolsitas aromáticas. Evita que tu clóset huela a "encerrado" y dale un olor exquisito que se impregne sutilmente usando unas bolsitas aromáticas hechas con medias rotas; solo tendrás que ponerle las cápsulas especiales que venden en el supermercado.
- Protector para zapatos. Protege el calzado delicado poniéndoles una funda casera hecha con material para reciclar. El proceso es muy sencillo: solo corta las piernas y deja la parte de los pies para que sirva como protector.
- Filtro para macetas. La ropa para reciclar también funciona para hacer herramientas de jardinería que mantendrán tus plantas preferidas en buen estado. Confecciona un filtro para poner en el fondo de las macetas y así evitar que la tierra se desperdicie.
- Almohada para cólicos. Repara las medias rotas y tapa cualquier agujero visible para hacer un cojín térmico que alivie los cólicos. Únicamente necesitarás un poco de arroz o lentejas para el relleno y meterla al microondas unos segundos para que tenga una temperatura agradable.
- Joyero para viajes. Ahorra espacio en tus maletas al usar la ropa vieja para reciclar como un alhajero pequeño. Puedes guardar aretes, anillos y brazaletes sin el temor a que se enreden.
- Bolsa para lavandería. Hay ciertos materiales que no son tan sencillos de ponerse en la lavadora y es necesario recurrir a fundas que eviten su desgaste. Las medias que ya no usas te pueden servir para echar estas piezas y dejarlas radiantes.