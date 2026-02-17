9 ideas para reciclar las medias que ya no te quedan o no usas: son geniales

Las medias son prendas de vestir sumamente delicadas y es muy fácil que se rompan, haciendo que usarlas sea casi imposible. Si bien no existe una solución mágica para repararlas, lo que sí se puede hacer es darles una segunda vida con sencillos tutoriales para reciclar ropa vieja que muchos consideran basura.

¿Quieres reciclar tu ropa? 9 formas para transformar medias rotas en tesoros