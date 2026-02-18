4 ideas para reciclar frascos de mermelada y darles un segundo uso

Si en la última limpieza profunda que hiciste en casa sacaste varios frascos de mermelada, café y demás, pero no sabes si deberías desecharlos, debes saber que hay varias formas de reciclar recipientes para ahorrar dinero y contaminar menos. No importa que anteriormente fueran utilizados para guardar comida, pues basta con limpiarlos muy bien.

Así puedes reciclar los frascos de vidrio que te sobran para no desperdiciar nada

Topper para llevarte el desayuno a la oficina . Cuando tengas que trabajar fuera de casa, no te malpases y lleva tu desayuno en uno de los frascos de mermelada para reciclar . Puedes guardar fruta, yogur o cereal y no tendrás que preocuparte por derrames.

Para guardar productos a granel. En caso de que tengas metas de ahorro específicas, reciclar frascos de cristal

Como alcancía para tener el cambio a la mano. Seguro te ha pasado que necesitas monedas y no encuentras por ningún lado, pero podrás olvidarte de esto si reutilizas botes para hacer una alcancía transparente. Aquí podrás poner cambio y tenerlo siempre disponible para cuando lo ocupes.

Para poner los premios de tus mascotas. Cuando se tienen animalitos en casa, es imposible no querer consentirlos con premios para recompensarlos por su buen comportamiento. Transforma los frascos que te sobren de la cocina para reciclar en recipientes donde poner las carnazas y mantenerlas lejos de la humedad del ambiente.

¿Es seguro reciclar frascos de cristal que tenían comida?

Una duda frecuente respecto a los métodos para reciclar envases y frascos en los que se almacenaban alimentos es si resulta seguro darles un segundo uso. Y en realidad, no hay nada de qué preocuparse cuando se usan estos recipientes para otras cosas y no representa ningún riesgo.

Sin embargo, lo que sí es importante es lavarlos a la perfección para quitar residuos de comida y olores extraños que pudieran quedar. De acuerdo con información de Glass Packaging Institute, la forma más efectiva de hacerlo es usando agua y jabón abundante, tallando tanto al interior como al exterior y así los botes quedarán listos para ser reutilizados.