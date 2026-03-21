La mesa de centro es un complemento de la sala que la mayoría de las casas en México tienen, pues es un elemento clave en la decoración, ya que juega un papel importante en la distribución del espacio. Pero ahora hay otras opciones en el mercado más elegantes y modernas, que harán ver tu hogar caro. Estas son las 5 ideas para reemplazar la puerta tradicional de baño por una corrediza: ideal para espacios pequeños.

Durante años, las mesas de centro rígidas, como la de madera y cristal, dominaron las salas de cada hogar, pero este tipo de materiales resultaban visualmente pesados y rompían con la sensación de confort que hoy en día se busca en interiores, según la interiorista Sarah Salvaggio. Estas son las 4 ideas para reemplazar las mamparas y cortinas de baño: se verán elegantes.

Las 4 ideas para reemplazar la mesa de centro de la sala

1. Puff: Aunque pudiera resultar contraproducente por ser una textura suave en lugar de rígida, los puff son muy buenos centros de mesa, ya que su superficie es práctica y puedes poner tanto una taza de café, un vaso y un ramo de flores, hasta un libro, según la especialista en interiores.

4 ideas para reemplazar la mesa de centro de tu sala por opciones más modernas y elegantes|Pinterest

2. Baúles o maletas viejas: Esta es una buena opción si lo que buscas es una estructura rígida, ya que las maletas viejas estaban hechas de madera. Además de ser una buena decoración para la sala, también puede servir para guardar documentos importantes.

4 ideas para reemplazar la mesa de centro de tu sala por opciones más modernas y elegantes|Pinterest

3. Banco de madera: Una opción minimalista y rústica a la vez, pero muy funcional, ya que, debido a su estructura larga, les va bien a las salas que son pequeñas. La idea es muy creativa y a muy bajo costo.

4 ideas para reemplazar la mesa de centro de tu sala por opciones más modernas y elegantes|Pinterest

4. Bloque de mármol: Un diseño que hará ver elegante y costosa tu sala, ya que no solo es la encimera de la mesa del centro hecha por este tipo de material, sino todo un bloque completo. Aunque debes saber que tal vez esta opción te podría salir en un ojo de la cara, debido a su alto costo.