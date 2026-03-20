La puerta corrediza es ideal para instalar en espacios pequeños, ya que sumarás metros adicionales sin la necesidad de hacer una remodelación en grande. Por ello, en este artículo traemos para ti 5 ideas para reemplazar la tradicional y hacer que tu baño se vea más moderno y elegante. Conoce los 4 ejemplos para sustituir las cortinas y mamparas de la ducha.

De acuerdo con un artículo de la página web Ohlalá, la puerta corrediza libera espacio útil que te puede servir para añadir otros objetos al espacio y da una estética más liviana, por lo que se convierte en un recurso clave del diseño contemporáneo, sobre todo si son de dimensiones pequeñas tu baño, que lo puedes transformar en horas con tan solo 5 ideas: se verá elegante y moderno.

Las ideas de puertas corredizas para el baño

1. De vidrio o transparentes. Este tipo de puertas es ideal para esos espacios pequeños donde entra muy poca luz natural. Da una sensación de amplitud, por lo que tu baño se apreciará un poco más grande.

5 ideas para remplazar la puerta tradicional de baño por una corrediza: ideal para espacios pequeños|Pinterest

2. Divisoria: Es ideal para los baños que se encuentran integrados a los dormitorios. Una buena opción para las casas o departamentos pequeños, ya que separa áreas sin ocupar mucho espacio.

5 ideas para remplazar la puerta tradicional de baño por una corrediza: ideal para espacios pequeños|Pinterest

3. Sin marco: Una puerta que da una óptica muy minimalista, pero al mismo tiempo limpia y elegante, al no tener marcos visibles.

5 ideas para remplazar la puerta tradicional de baño por una corrediza: ideal para espacios pequeños|Pinterest

4. Invisible: Una idea de puerta corrediza es optar por una del mismo color del baño, pues le dará un acabado de misticismo al desaparecerla. Ello también reducirá el ruido visual y dará una sensación amplia del espacio.

5 ideas para remplazar la puerta tradicional de baño por una corrediza: ideal para espacios pequeños|Pinterest

5. Para ducha: En baños pequeños puede resultar contraproducente dividir la zona de la taza y la ducha, pero con una puerta corrediza se puede e incluso se puede utilizar como mampara para que el agua no salpique otras áreas. Es ideal para las personas que comparten espacios.