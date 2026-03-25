Los botes de basura son primordiales en cada hogar, pues así se tiene un control de los desechos que se generan. En el mercado actualmente hay cestos de diferentes materiales que se pueden llegar a ver aesthetic, pero visualmente no es lo más recomendado. Por ello, traemos para ti 4 ideas para ocultar o reemplazar estos objetos. Así puedes suplir el lavabo de tu baño por otras opciones.

En algunas casas se tienen contenedores de basura afuera, a fin de echar la basura y el camión de la basura se los pueda llevar. Pero existen otras personas que los tienen en el patio o jardín, para que los desechos no desprendan malos olores en el interior. Con estas ideas no solo ocultarás estos objetos, pues en algunos casos los reemplazarás por opciones que pasen desapercibidas al ojo humano. Este es el material que suplirá a las encimeras de mármol y granito.

Las ideas para reemplazar u ocultar los botes de basura

1. Tipo macetero: Una buena opción para ocultar tu bote o contenedor de basura es tener un mueble que funja tanto como macetero como cesto de basura. En la parte de arriba puedes plantar diferentes especies y en la inferior, como almacenamiento con puertas, tipo gabinete.

4 ideas para reemplazar u ocultar los botes de basura de tu casa y que se vean más aesthetic|Pinterest

2. Tipo caja fuerte: Un cubo de metal con diseño aesthetic puede ser una gran idea para ocultar el bote de basura. Otra forma que se puede asimilar es a los estuches para bocinas profesionales.

4 ideas para reemplazar u ocultar los botes de basura de tu casa y que se vean más aesthetic|Gardenista

3. Bote extraíble: Esta idea es muy utilizada en los interiores de las casas modernas para ocultar el bote. El cesto se coloca dentro de un cajón con rieles y solo basta con abrir para tirar la basura. Puedes usar 2 compartimentos para los desechos orgánicos e inorgánicos.

4 ideas para reemplazar u ocultar los botes de basura de tu casa y que se vean más aesthetic|Pinterest

4. Bote cubierto: El objetivo es forrar el bote tipo camuflaje y que pase desapercibido del ojo humano. Puedes utilizar madera o tela. Es una opción económica y fácil de hacer.