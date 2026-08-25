4 ideas de pelo rosa para lucir en septiembre de 2026: se ve aesthetic y está de moda
Hay un rosa para cada nivel de atrevimiento. Si quieres probar el color sin teñir toda la melena o estás lista para una transformación completa, estas propuestas tienen algo diferente que ofrecer
Septiembre puede ser el momento perfecto para darle un giro diferente a tu look y apostar por un color que no pase desapercibido. Llevar el pelo rosa ofrece muchas posibilidades, desde tonalidades suaves y románticas hasta opciones intensas para quienes prefieren una transformación más atrevida.
Cuatro formas de tener el pelo rosa sin que todas se vean iguales
La ventaja de este color, de acuerdo con Vogue, es que puedes adaptarlo a tu estilo, desde un cambio discreto hasta una melena completamente vibrante. Estas cuatro propuestas tienen personalidades muy distintas, pero todas pueden aportar ese toque aesthetic que buscas para comenzar la nueva temporada.
- Rosa pastel suave, como un Baby Pink. Si quieres experimentar tener un pelo rosa rosa sin apostar inmediatamente por un tono intenso, el baby pink puede ser una alternativa delicada. Su apariencia clara y luminosa recuerda a los colores pastel y aporta un aire romántico a la melena. Puedes llevarlo en todo el cabello si buscas un cambio evidente o combinarlo con raíces ligeramente más oscuras para crear profundidad.
- Mechones frontales rosados. Los money pieces son una manera de incorporar el rosa sin teñir toda la melena. De acuerdo con un artículo de Marie Claire, la idea consiste en colorear los mechones que rodean el rostro para crear un contraste que destaque las facciones. Además de tener una marcada inspiración Y2K, esta alternativa puede resultar más sencilla de mantener que una coloración completa, especialmente si quieres probar el rosa antes de comprometerte con una transformación mayor.
- Rosa dorado para un acabado romántico. El rose gold combina matices rosados con reflejos cálidos que recuerdan al dorado y al cobrizo. El resultado es menos intenso que un rosa tradicional y puede aportar una apariencia sofisticada. Es especialmente interesante para quienes parten de una base rubia o castaño claro y quieren un cambio que se integre con mayor suavidad en la melena.
- Magenta vibrante para un cambio atrevido. Si lo que buscas es que llevar el pelo rosa se convierta en el protagonista del look, el magenta lleva la tendencia a un nivel mucho más intenso. Su pigmentación profunda aporta energía y una estética alternativa que puede combinar muy bien con looks inspirados en el estilo cyberpunk. Es una opción para quienes disfrutan experimentar con colores llamativos y no tienen miedo de convertir su cabello en el centro de atención.