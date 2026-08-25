4 ideas de pelo rosa para lucir en septiembre de 2026: se ve aesthetic y está de moda

Septiembre puede ser el momento perfecto para darle un giro diferente a tu look y apostar por un color que no pase desapercibido. Llevar el pelo rosa ofrece muchas posibilidades, desde tonalidades suaves y románticas hasta opciones intensas para quienes prefieren una transformación más atrevida.

Cuatro formas de tener el pelo rosa sin que todas se vean iguales

La ventaja de este color, de acuerdo con Vogue, es que puedes adaptarlo a tu estilo, desde un cambio discreto hasta una melena completamente vibrante. Estas cuatro propuestas tienen personalidades muy distintas, pero todas pueden aportar ese toque aesthetic que buscas para comenzar la nueva temporada.

