7 cortes de pelo largo con flequillo para cara redonda que te hace ver más joven después de los 40
Si buscas renovar tu imagen y quieres un estilo rejuvenecedor, los cortes de pelo que apuestan por melenas XL y flequillos marcados son la mejor opción.
El pelo va cambiando con la edad, pero eso no significa que tenga que renunciarse a los estilos llamativos, pues basta con elegir los cortes de pelo más favorecedores para lucir una imagen rejuvenecida. Y uno de los mejores aliados para esta misión, definitivamente son los flequillos fusionados con melenas largas, una de las tendencias de belleza que están arrasando en 2026 para mujeres mayores de 40.
Cortes de pelo con fleco: 7 estilos en cabelleras largas que rejuvenecen a las 40+
- Capas largas con fleco de cortina. Los peinados con capas largas son perfectos para darle movimiento a la melena y controlan el volumen para un look impecable a todas horas. Y cuando se fusiona con unas "courtain bangs", se enmarca el rostro y se disimulan las líneas de expresión de la zona alta.
Capas degrafiladas con fleco de lado. Cuando se tiene poca densidad en el pelo, lo mejor es disimularlo con cortes que aporten textura sin verse saturados, un propósito que las capas degrafiladas cumplen a la perfección. Un fleco que queda muy bien son los que van de lado y no van tan cortos, pero suavizan los rasgos al instante.
- Corte largo en U con flequillo abierto. Otro de los peinados que están en tendencia este 2026 y apuestan por las cabelleras largas, son las estructuras en U que tienen una caída sutil y son muy fáciles de manejar. Y para darle ese toque "jovial" que muchas mujeres buscan después de los 40, los flequillos abiertos y con buena densidad se ven preciosos.
Capas invisibles con fleco largo. Los cortes de pelo con capas invisibles son una excelente alternativa para darle textura a la melena sin tener modificar el largo y conservan un aire sofisticado inigualable. Un aliado que lo eleva y luce espectacular, es el fleco largo que llega ligeramente por debajo de las cejas y le da un aspecto delicado al rostro que rejuvenece.
- Corte mariposa y fleco corto. Si hay una tendencia en cortes de pelo que es de los preferidos del 2026, es el "butterfly cut", que se compone de capas perfectamenye bien estructuradas y distribuidas en todo el volumen para dar movimiento. Aquí el flequillo corto o "baby bangs" ayudan a enmarcar las facciones y estilizan la cara.
Pelo largo y recto con flequillo voluminoso. Cuando se trata de estilos clásicos y elegantes para mujeres de 40 años en adelante, nada mejor que una melena XL perfectamente bien pulida y recta. El fleco que combina increíble es el que se divide en dos partes y se peina con calor para darle volumen.
- Con ondas suaves y flequillo estilo francés. Para las que prefieren el pelo ondulado a las cabelleras súper lacias, está la opción de dejarlo con solo dos capas y peinarlo con ondas suaves. En cuanto al complemento, el flequillo francés se ve magnífico y por su caída ligera rejuvenece sutilmente, convirtiéndolo en uno de los peinados que son perfectos para mujeres 40+ que quieren resaltar su belleza.