7 cortes de pelo largo con flequillo para cara redonda que te hace ver más joven después de los 40

El pelo va cambiando con la edad, pero eso no significa que tenga que renunciarse a los estilos llamativos, pues basta con elegir los cortes de pelo más favorecedores para lucir una imagen rejuvenecida. Y uno de los mejores aliados para esta misión, definitivamente son los flequillos fusionados con melenas largas, una de las tendencias de belleza que están arrasando en 2026 para mujeres mayores de 40.

Cortes de pelo con fleco: 7 estilos en cabelleras largas que rejuvenecen a las 40+