¿Cómo blanquear las axilas manchadas con pasta de maicena y jugo de papa cruda?

El uso de una mascarilla formulada con almidón de maíz y jugo de papa cruda es un remedio casero progresivo muy efectivo para blanquear las axilas manchadas y unificar el tono de la piel de esta zona.

Las axilas son más propensas a la hiperpigmentación debido al roce constante de la ropa, el rasurado y el uso de desodorantes con alcohol. El jugo de papa cruda destaca por su alto contenido de catecolasa, una enzima natural que desompone los depósitos de melatonina superficial.

Mientras que el almidón de maíz actúa como un agente suavizante, absorbente y calmante que reduce el eritema provocado por la fricción, evitando que la piel se inflame y se oscurezca más.

Así puedes blanquear las axlas manchadas usando jugo de papa y maicena

Algunas de las herramientas y elementos que necesitaremos son una papa mediana cruda, que es fuente directa de la enzima aclarante catecolasa y vitamina C; una cucharada de almidónde maíz, el agente suavizante y base de la pasta; un rallador de cocina y un paño limpio para extraer el jugo de la papa; y una brocha cosmética limpia, para aplicar la mezcla de forma higiénica.

Así aclaras tus axilas manchadas con este remedio casero|Pexels: Samson Katt

El primer paso es extraer el jugo de la papa cruda. Para ello tenemos que lavar y pelar perfectamente la papa mediana, pasarla por la parte fina del rallador de cocina, colocar la pulpa rallada dentro de un paño limpio o gasa y exprimirla con fuerza sobre un recipiente para extraer únicamente el líquido blanquecino.

Después tenemos que añadir una cucharada de almidón de maíz al recipiente con el jugo de papa. Mezclar vigorosamente con una cuchara de plástico o madera hasta obtener una pasta homogénea con consistencia de crema ligera.

El remedio casero para eliminar las manchas de las axilas|Pexels: Cliff Booth

Finalmente, deberás lavar tus axilas con agua tibia y jabón neutro para eliminar cualquier residuo de desodorante o sudor, secar la zona y extender una cantidad generosa de pasta con la brocha, cubriendo por completo las axilas manchadas.

Esta paste debe dejarse actuar por al menos 15 minutos y después retirarla enjuagando con abundante agua templada para después secar muy bien la zona y colocar crema hidratante.

