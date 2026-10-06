Los Saja Boys tienen como característica los tonos pastel como los rosas suaves, azules claros y turquesas, antes de mostrar una imagen más oscura asociada con su verdadera naturaleza demoníaca. Es por ello que traemos para ti 4 ideas de stickers para decorar la mochila de una verdadera fan de KPop Demon Hunters, al igual que estas carpetas escolares.

Las 4 ideas de stickers de los Saja Boys para una mochila

1. Saja Boys: La primera propuesta puede reunir a 3 integrantes de la agrupación en una misma hoja: Jinu, Mystery y Romance. Jinu es el líder de los Saja Boys y funciona como el rostro principal del grupo, mientras que Mystery aparece como uno de sus vocalistas y destaca por su cabello morado. Por su parte, Romance tiene el cabello rosa y una personalidad asociada con poses dramáticas y gestos románticos. Asimismo, puedes crear este porta credenciales.

4 ideas de stickers de Saja Boys retro para decorar la mochila de una verdadera fan de KPop Demon Hunters|IA

2. Baby Saja: La segunda opción puede convertir a Baby Saja en el protagonista de una pegatina con apariencia de tarjeta antigua. El personaje forma parte de los Saja Boys y utiliza una personalidad infantil como parte de su imagen pública.

3. Soda pop: Una tercera idea toma como referencia la primera etapa estética de la agrupación. Una de las opciones es la apariencia de “bubblegum pastel”, con rosas suaves, azules bebé y tonos turquesa. La elección buscaba crear un contraste fuerte con su posterior transformación hacia una imagen más oscura.

4. Jinu: La cuarta propuesta cambia por completo la paleta. En lugar de rosas y azules claros, puede utilizar negro, magenta, morado y rojo para representar la etapa demoníaca de los Saja Boys. Jinu puede ir el centro de una pegatina grande, acompañado por pequeñas siluetas de los demás integrantes.

Cabe mencionar que si la mochila es de tela, una alternativa es convertir las ilustraciones en pequeños parches con papel transfer, siempre que el material de la mochila sea compatible con este método.