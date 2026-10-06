La película animada de Netflix tiene varios elementos visuales que pueden trasladarse a accesorios escolares o de uso diario, como lo son estas 5 ideas para crear porta credenciales inspirados en KPop Demon Hunters, como lo son estas 7 opciones para decorar tus lápices y colores temáticos de los personajes principales del filme.

Las ideas para crear porta credenciales

1. Guerreras KPop: Una primera opción consiste en utilizar cartulina gruesa, mica transparente, cinta decorativa y un cordón. La parte frontal puede llevar tres círculos con los nombres Rumi, Mira y Zoey, mientras el fondo una combinación de rosa, morado, azul y negro. Mientras que también puedes hacer el calendario escolar de KPop Demon Hunters en PDF para imprimir.

5 ideas para crear porta credenciales inspirados en KPop Demon Hunters|IA

2. Saja Boys: Otra alternativa se hace con cartón negro, papel morado, mica y letras blancas. La decoración puede tomar como referencia a los Saja Boys, agrupación rival de HUNTRIX dentro de la historia. El accesorio puede tener una base rectangular negra con una franja violeta alrededor. Sobre la parte frontal se puede colocar una luna plateada elaborada con foami, junto con pequeñas estrellas hechas mediante papel adhesivo.

3. Zoey: Un tercer modelo puede tomar como protagonista a Zoey. Se necesita cartulina rosa o morada, foami plateado, mica transparente y un cordón corto. El frente puede incluir una silueta sencilla del personaje acompañada por dos pequeñas figuras de cuchillos elaboradas con foami.

4. Mira: La cuarta propuesta toma como referencia a Mira y utiliza cartulina negra, foami plateado, papel rojo y mica. El frente puede mostrar el nombre del personaje junto con una espada curva recortada en foami.

5. Honmoon: La quinta opción cambia el formato rectangular por uno circular. Se puede recortar un disco de cartón, cubrirlo con papel azul oscuro o negro y añadir una luna grande en el centro con foami dorado. Alrededor pueden colocarse pequeñas estrellas y una tira de mica. El círculo puede complementarse con un aro metálico y un cordón resistente, mientras la tarjeta queda protegida dentro de una funda transparente colocada en la parte posterior.