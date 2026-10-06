Las carpetas escolares pueden hacerse con materiales sencillos como cartulina, foami, papel adhesivo, impresiones y marcadores con estas 6 ideas, así como estas 5 opciones para crear porta credenciales inspirados en la película de KPop Demon Hunters.

Las ideas de decorar carpetas escolares

1. Rumi, Mira y Zoey: Una primera propuesta consiste en colocar a Rumi, Mira y Zoey como protagonistas de una portada grupal. Para hacerla se puede utilizar una carpeta lisa, papel adhesivo o cartulina, además de marcadores metálicos para los detalles. El fondo puede dividirse en tres zonas para asignar un espacio a cada integrante. Asimismo, puedes hacer este calendario escolar de KPop Demon Hunters en PDF para imprimir.

6 ideas para decorar carpetas escolares con los personajes de KPop Demon Hunters|IA

2. Rumi: Otra alternativa consiste en dedicar una carpeta completa a cada integrante. Para Rumi, una chamarra amarilla puede funcionar como referencia visual. El diseño puede incorporar una silueta del personaje, su nombre y pequeños detalles dorados alrededor.

3. Mira: La decoración puede incluir elementos relacionados con su arma. Una silueta plateada de esta arma sobre un fondo magenta puede convertirse en el elemento central de la portada.

4. Zoey: Puedes ponerle su arma característica es el Shin-kal, un conjunto de cuchillos mágicos arrojadizos. Una portada en tonos turquesa, azul y rosa puede acompañarse con dos pequeñas siluetas de estas armas hechas con foami o cartulina.

5. Saja Boys: La carpeta puede llevar un fondo azul pastel o rosa y figuras de Jinu y sus compañeros.

6. Armas: La quinta idea toma como elemento principal las armas de HUNTRIX. Rumi utiliza la Saingeom o Four Tiger Sword, Mira lleva el Gok-do o Curved Moon Sword y Zoey emplea el Shin-kal o Spirit Blades.

Para proteger cualquiera de estas propuestas durante el ciclo escolar, se puede colocar encima una cubierta transparente autoadhesiva o forrar la superficie con plástico para libros. Esta última capa conserva las piezas de papel y evita que los colores pierdan intensidad por el contacto constante con las manos.