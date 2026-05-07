¡En exclusiva! Claudia Lizaldi y Mauricio Barcelata compartieron cama

El gran estreno de MasterChef 24/7 arrancó con risas, bromas y una revelación que nadie veía venir. Lo que parecía una conferencia de prensa normal terminó convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos y comentados del arranque de MasterChef 24/7. Y es que entre bromas, anécdotas y confesiones inesperadas, Mauricio Barcelata soltó una historia que dejó a todos con cara de sorpresa al involucrar nada menos que a Claudia Lizaldi.

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La cercanía y amistad de Claudia Lizaldi y Mauricio Barcelata

Todo ocurrió cuando Barcelata, conductor de Venga La Alegría, recordó una peculiar anécdota del pasado junto a la conductora. Según contó frente a los medios, Claudia estaba en plena mudanza y tomó la decisión de vender varios muebles de su casa, incluida su cama. Lo curioso vino después, cuando Mauricio reveló entre risas que él terminó comprándola.

La frase provocó carcajadas inmediatas entre los asistentes, pero también desató todo tipo de reacciones por la manera en que fue contada. Y claro, bastó escuchar “Claudia Lizaldi y Barcelata compartieron cama” para que más de uno levantara la ceja y comenzaran las especulaciones.

Sin embargo, todo quedó en una divertida confusión y en el peculiar sentido del humor de ambos conductores, quienes tomaron el momento con total ligereza. Incluso Claudia reaccionó divertida ante el comentario, dejando claro que la historia no tenía ningún trasfondo escandaloso, aunque sí mucho potencial para convertirse en una anécdota divertida y cómica para contar.

Definitivamente, si algo dejó claro esta presentación de MasterChef 24/7 es que además de sazón, el programa promete muchísimo entretenimiento fuera y dentro de la cocina.