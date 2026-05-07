¿Édgar Vivar está en riesgo de muerte? Será sometido a una complicada operación

Mientras que varios de los grandes actores que estuvieron en contacto con Chespirito a lo largo de los años se peleaban por una u otra razón, Édgar Vivar es de los que se mantuvo al margen. Hoy probablemente sea el actor que salió de ese fenómeno mediático que más quiere la gente. Y en ese sentido, se encendieron las alertas al compartir que pasará por el quirófano y que será una operación muy complicada. Esto se sabe de la salud del hombre de 77 años.

Modelo de 19 años señala a Vadhir Derbez de supuestamente abusar de ella en un set de grabación

¿De qué van a operar a Édgar Vivar?

Al presentarse en una alfombra roja, el recordadísimo Señor Barriga se sinceró al hablar de su salud, indicando que dada su edad… necesita esta intervención. Lo que preocupó a sus fieles fanáticos fue la declaración del alto riesgo de la cirugía, aunado al largo y tedioso proceso de recuperación que soportará al momento de operarse.

“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo… Tengo una condición que hace que sea un poco difícil la intervención quirúrgica, tengo cinco stent en las coronarias, con terapia física puedes sobrellevarlo, pero irremediablemente tiene que ser quirúrgico el tratamiento”.

Las palabras del nacido en Ciudad de México fueron contundentes, argumentando que los años no pasan en balde. En meses pasados habló mucho de su situación médica y comentaba que mientras Dios le diera vida y salud, él quería seguir participando de su amor por la actuación. Pero hoy la gente terminó muy preocupada por sus declaraciones.

¿Cuándo se hará la operación de Édgar Vivar?

Pese a que dio detalles de los problemas severos que tiene en la columna y lo difícil que se ve el procedimiento médico (incluida la recuperación)... no aclaró la fecha donde será intervenido. Indicó que no tiene otra opción, por lo que debe pasar por el quirófano, sin embargo todo esto llega a unas semanas de que en redes sociales argumentaban falsamente que había fallecido. Es por eso que muchos de sus fanáticos se encuentran preocupados/alertas en estos momentos.