5 tonos de tinte castaño cenizo que neutralizan los reflejos rojizos y sofistican la mirada después de los 35

El castaño cenizo se ha convertido en uno de los tonos favoritos en salones de belleza porque neutraliza los reflejos rojizos y anaranjados que suelen aparecer con el tiempo en los tintes anteriores. Además, aporta un acabado elegante, moderno y de bajo mantenimiento que suaviza las facciones y puede rejuvenecer visualmente la expresión del rostro.

De acuerdo con especialistas en coloración capilar, los tonos cenizos funcionan gracias a su base fría, que ayuda a equilibrar los subtonos cálidos del cabello, logrando un resultado más uniforme y sofisticado para distintos tipos de piel y estilos de vida, indica Druni España.

Cuáles son los tonos de castaño cenizo que se ven hermosos después de los 35 años

1. Castaño cenizo claro: Ilumina el rostro sin caer en reflejos dorados. Es ideal para quienes buscan un cambio sutil pero visible y con efecto natural.

2. Castaño cenizo medio: El equilibrio perfecto entre profundidad y naturalidad. Favorece a la mayoría de los tonos de piel y suaviza las facciones del rostro.

Elige un tono de tinte castaño cenizo medio,|(ESPECIAL/Pinterest)

3. Castaño cenizo oscuro: Aporta intensidad y elegancia. Es ideal para quienes desean un look más sofisticado, definido y con mayor profundidad.

4. Castaño cenizo con reflejos beige: Rompe la monotonía del cenizo puro y añade dimensión sin perder el efecto frío que neutraliza los tonos rojizos, logrando un acabado más dinámico.

5. Castaño cenizo chocolate frío: Combina la riqueza del chocolate con matices cenizos, logrando un efecto brillante, moderno y altamente favorecedor.

Cómo elegir el tono de pelo ideal según tu piel

Elegir el castaño cenizo correcto depende directamente del subtono de piel, ya que esto determina qué matiz armoniza mejor con el rostro y evita contrastes poco favorecedores. Las pieles frías suelen beneficiarse de cenizos más intensos, mientras que las pieles cálidas pueden optar por versiones más suaves o con matices neutros.

Según guías de especialistas en colorimetría capilar de Glamour, identificar correctamente el subtono de piel es clave para lograr un resultado equilibrado, natural y sin errores al teñirse el cabello.