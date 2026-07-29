4 manualidades de ‘Plim Plim’ y ‘Bluey’ para que los niños aprendan sobre la humildad
Más allá de una caricatura infantil, los niños puede aprender sobre los valores más importantes. Descubre cómo pueden lograrlo desde casa y con tu supervisión.
Las manualidades de Plim Plim y Bluey son una excelente herramienta para enseñar el valor de la humildad de una forma divertida y didáctica. Mientras los niños colorean, recortan o pegan a sus personajes favoritos, también aprenden la importancia de compartir, ayudar a los demás y reconocer que todos tienen algo valioso que aportar. Además de estimular la creatividad, estas actividades fortalecen la convivencia familiar y el aprendizaje mediante el juego.
Los personajes de Plim Plim y Bluey destacan por transmitir valores positivos en cada una de sus aventuras. A través de sus historias, los pequeños descubren que la empatía, el respeto, la amabilidad y los buenos modales hacen la diferencia en la vida cotidiana. Llevar estas enseñanzas a las manualidades permite reforzar el aprendizaje mientras los niños se divierten creando.
Estas son las 4 manualidades de Plim Plim y Bluey para enseñar la humildad
- Medallas de la humildad con Plim Plim. Recorta círculos de cartón reciclado y deja que los niños los decoren con dibujos de Plim Plim, estrellas y corazones. En la parte posterior pueden escribir acciones como "Compartí mis juguetes", "Ayudé en casa" o "Fui amable con un amigo". Cada vez que realicen una buena acción, podrán usar su medalla como un recordatorio de que la humildad también se demuestra con pequeños gestos.
- Títeres de Bluey y Bingo. Con palitos de madera, cartulina y colores, crea títeres de Bluey y Bingo. Después, inventen pequeñas historias donde los personajes resuelvan un problema ayudándose entre ellos o aprendiendo a pedir disculpas. Esta actividad estimula la imaginación, fortalece la comunicación y enseña que escuchar y respetar a los demás también forma parte de ser humilde.
Árbol de las buenas acciones. Dibuja un árbol grande sobre una cartulina y recorta hojas de papel de colores. Cada vez que un niño tenga un gesto amable, podrá escribirlo en una hoja y pegarla en el árbol junto con imágenes de Plim Plim o Bluey. Poco a poco, el árbol se llenará de acciones positivas que motivarán a toda la familia a practicar la humildad y la solidaridad.
- Pulseras de la amistad inspiradas en Bluey. Utiliza cuentas de colores, hilo elástico y pequeños dijes de cartón con dibujos de Bluey. Mientras elaboran las pulseras, hablen sobre la importancia de compartir, agradecer y tratar a todos con respeto. Después pueden intercambiarlas entre hermanos o amigos como un símbolo de amistad, generosidad y humildad.