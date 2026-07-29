4 manualidades de ‘Plim Plim’ y ‘Bluey’ para que los niños aprendan sobre la humildad

Las manualidades de Plim Plim y Bluey son una excelente herramienta para enseñar el valor de la humildad de una forma divertida y didáctica. Mientras los niños colorean, recortan o pegan a sus personajes favoritos, también aprenden la importancia de compartir, ayudar a los demás y reconocer que todos tienen algo valioso que aportar. Además de estimular la creatividad, estas actividades fortalecen la convivencia familiar y el aprendizaje mediante el juego.

Los personajes de Plim Plim y Bluey destacan por transmitir valores positivos en cada una de sus aventuras. A través de sus historias, los pequeños descubren que la empatía, el respeto, la amabilidad y los buenos modales hacen la diferencia en la vida cotidiana. Llevar estas enseñanzas a las manualidades permite reforzar el aprendizaje mientras los niños se divierten creando .

Estas son las 4 manualidades de Plim Plim y Bluey para enseñar la humildad

Medallas de la humildad con Plim Plim. Recorta círculos de cartón reciclado y deja que los niños los decoren con dibujos de Plim Plim, estrellas y corazones. En la parte posterior pueden escribir acciones como "Compartí mis juguetes", "Ayudé en casa" o "Fui amable con un amigo". Cada vez que realicen una buena acción, podrán usar su medalla como un recordatorio de que la humildad también se demuestra con pequeños gestos.

Medallas plim plim.|Pinterest Títeres de Bluey y Bingo. Con palitos de madera, cartulina y colores, crea títeres de Bluey y Bingo. Después, inventen pequeñas historias donde los personajes resuelvan un problema ayudándose entre ellos o aprendiendo a pedir disculpas. Esta actividad estimula la imaginación, fortalece la comunicación y enseña que escuchar y respetar a los demás también forma parte de ser humilde.

Árbol de las buenas acciones. Dibuja un árbol grande sobre una cartulina y recorta hojas de papel de colores. Cada vez que un niño tenga un gesto amable, podrá escribirlo en una hoja y pegarla en el árbol junto con imágenes de Plim Plim o Bluey. Poco a poco, el árbol se llenará de acciones positivas que motivarán a toda la familia a practicar la humildad y la solidaridad. Plim Plim.|(IA) Pulseras de la amistad inspiradas en Bluey. Utiliza cuentas de colores, hilo elástico y pequeños dijes de cartón con dibujos de Bluey. Mientras elaboran las pulseras, hablen sobre la importancia de compartir, agradecer y tratar a todos con respeto. Después pueden intercambiarlas entre hermanos o amigos como un símbolo de amistad, generosidad y humildad.