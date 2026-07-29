3 signos que terminarán con su novio en agosto 2026

Agosto llegará con movimientos importantes en el terreno amoroso de algunos signos del zodiaco. De acuerdo con la astrología, los cambios en la energía planetaria podrían impulsar conversaciones pendientes, decisiones difíciles y nuevos caminos en el amor.

Noticias Aguascalientes del 14 de julio 2026

Entre los doce signos, tres podrían vivir un momento de definición en sus relaciones de pareja. Estas predicciones señalan que podrían cerrar una etapa sentimental para priorizar su bienestar, recuperar su independencia y comenzar un nuevo ciclo.

¿Qué signos podrían atravesar una ruptura amorosa en agosto?

El próximo mes traerá intensas emociones para algunos signos, especialmente en el ámbito de las relaciones de pareja. De acuerdo con las predicciones astrológicas, los movimientos de los astros podrían sacar a la luz dudas, diferencias y situaciones que llevaban tiempo sin resolverse.

Aries

Será uno de los signos que enfrentará una etapa de revisión profunda en el amor. La energía astral podría llevarlo a cuestionar si su relación actual responde a sus verdaderos deseos y si existe una conexión con la persona que tiene a su lado. Si hay diferencias acumuladas o aspectos que ya no generan bienestar, podría tomar la decisión de cerrar ese ciclo.

Leo

Leo vivirá un periodo de grandes cambios debido a la influencia del eclipse solar en su signo. Esta trasformación podría hacer que identifique situaciones de su relación que siente como limitantes. Si percibe que no puede desarrollarse, expresarse con libertad o mostrar su verdadera personalidad, podría elegir terminar el vínculo.

Virgo

Atravesará una etapa de introspección y análisis emocional. Las predicciones indican que podría evaluar con mayor atención si su pareja le brinda estabilidad, confianza y tranquilidad. Este proceso de reflexión podría llevarlo a finalizar relaciones que considera agotadas o sin futuro.

Según la astrología, estos tres signos tendrán un agosto marcado por decisiones importantes, cierres de etapas y nuevos caminos en el ámbito sentimental. La energía de este periodo podría impulsarlos a reconocer aquello que ya no les aporta felicidad o crecimiento dentro de sus relaciones. De esta manera, las rupturas podrían representar una oportunidad para comenzar una nueva etapa personal y emocional.