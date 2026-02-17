4 mascarillas caseras para quitar las manchas de la cara: el cutis te quedará como de bebé

¿Quieres tener la cara como de bebé, sin manchas, impurezas ni imperfecciones? Sí es posible. Existen cuatro mascarillas caseras que pueden ayudarte a lograrlo: son fáciles de preparar, económicas y no te quitarán mucho tiempo . Aquí te contamos cuáles son y cómo usarlas para que notes el cambio.



Usa plátano: El plátano es una de las frutas más utilizadas en cremas y mascarillas caseras por sus propiedades reparadoras. De acuerdo con Vogue , el potasio, el almidón y las vitaminas que contiene ayudan a mantener el rostro limpio e hidratado . Para prepararla, tritura un plátano, agrega un chorrito de limón, mezcla y aplícalo sobre la piel limpia. Déjalo actuar 20 minutos y enjuaga con agua tibia . Hazlo por la noche para evitar la exposición al sol.

Intenta con yogur y cúrcuma: Solo necesitas estos dos ingredientes para exfoliar de manera natural mientras hidratas y combates manchas e inflamación, destaca Glamour . Mezcla dos cucharadas de yogur natural con media cucharadita de cúrcuma, aplica en el rostro durante 15 minutos y retira con agua tibia .

Usa zanahoria: Esta mascarilla tiene propiedades purificadoras e hidratantes, además de aportar vitaminas a la piel. Según Vogue , debes hervir la zanahoria a baño María, hacerla puré y agregar una cucharada de miel con unas gotas de limón. Úntala en el rostro durante 20 minutos y enjuaga. Si la aplicas dos veces por semana, notarás cambios visibles.

Ve por el áloe y el pepino: El áloe y el pepino ayudan a calmar, refrescar y recuperar el tono natural del rostro, sobre todo después de una larga exposición al sol. Con medio pepino fresco y dos cucharadas de gel natural de áloe, prepara una pasta, aplícala por 20 minutos y retira con agua fría.

¿Por qué salen las manchas en la cara?

Las manchas aparecen por diversos factores, muchos relacionados con la producción de melanina. El portal médico MedlinePlus señala que bacterias, inflamación, genética, cambios hormonales, envejecimiento y erupciones también pueden provocarlas.

Usa las mascarillas caseras para la cara una vez a la semana

|(ESPECIAL/CANVA)

Para prevenirlas, sigue estas recomendaciones:

Evita la exposición prolongada al sol, especialmente en horarios de alta radiación UV.

Usa protector solar todos los días (mínimo SPF 50).

Mantén una rutina diaria con vitamina C, retinoides, ácido tranexámico o ácido kójico.

Lleva una alimentación rica en antioxidantes y evita el exceso de alcohol y tabaco.

Visita regularmente a un dermatólogo.

Con constancia y buenos hábitos, tu piel puede lucir más luminosa, uniforme y saludable.