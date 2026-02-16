8 mascarillas que aclaran la piel casi de cualquier zona, en especial de la cara: son fáciles de hacer

El sol, la contaminación y la falta de hidratación pueden provocar que tu piel se vea más oscura de lo que realmente es. Por eso, si quieres devolverle su tono natural , puedes preparar una de las ocho mascarillas que te ayudarán a aclararla con facilidad y que funcionan en casi cualquier zona, en especial el rostro.

De acuerdo con la revista de belleza y moda Glamour, existen algunos ingredientes naturales que hidratan la piel y la ayudan a regenerarse con mayor facilidad para lograr un tono uniforme.

Mascarilla de papa y yogur: ayudan a suavizar la piel, mientras promueven la despigmentación de manchas oscuras. Puedes usarlo en codos y rodillas. Para hacerla, debes rallar una papa y combinarla con dos cucharaditas de yogur natural; haz una pasta y póntela por 15 minutos todos los días.

Aprovecha las propiedades de la papa y el yogur para una mascarilla para el rostro.|(ESPECIAL/CANVA) Mascarilla de yogur y miel: también es buena para reducir los daños que le ha dejado el sol a tu piel. En lugar de la papa, agrega miel y haz una crema para ponerla antes de tu rutina de skincare. Mascarilla de limón, papa, miel y aceite de oliva: aprovecharás las propiedades blanqueadoras de estos ingredientes, sobre todo del limón. Es importante que sepas que, una vez que te la pongas, no debes exponerte al sol hasta que te enjuagues porque podrían aparecerte manchas. Por eso, es mejor usarla de noche.

Cúrcuma con aceite de coco: la primera elimina impurezas y la segunda ayuda a la regeneración de la piel. Úsala por 15 minutos y enjuaga con agua tibia. Papaya con limón: haz un puré con estos dos ingredientes y ponlo en tu rostro por 12 minutos. Lava con agua tibia y listo, te encantará por sus propiedades en la producción de melanina. Mascarilla de vinagre y tomate: esta sirve para equilibrar el tono de la piel. Solo sirve tomate natural con poquito vinagre y haz una crema para la cara. Déjala reposar por 15 minutos y enjuaga. Úsalo una vez a la semana.

Cómo puedes evitar que tus codos y rodillas se pongan negras u oscuras