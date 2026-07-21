4 amigurumis de perros famosos que puedes hacer fácil y con resultados adorables

Los amigurumis siguen en tendencia y fascinando a los amantes del crochet gracias a sus diseños tiernos y a las infinitas posibilidades para crear y recrear. Si eres fan de los perros y quieres crear el amigurumi perfecto, en el mundo del entretenimiento hay varios cachorros famosos que puedes crear. Lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto para lograrlo, ya que estos personajes tienen formas básicas, pocos colores y algunos detalles sencillos, lo que los hace perfectos para principiantes o intermedios.

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4 amigurumis de perros famosos del cine y la televisión

Estos cuatro personajes caninos son perfectos para decorar tu casa y practicar para desarrollar aún más tus habilidades del crochet.

1. Snoopy, un clásico que nunca pasa de moda

Entre los amigurumis de perros famosos, este es el más popular y fácil de realizar. Su cuerpo blanco, las orejas negras y su pequeño hocico hacen que requiera pocos cambios de color. No hay duda de que Snoopy es una de las mejores opciones para comenzar.

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2. Bluey, el favorito de los más pequeños

Si tienes hijos y aman los amigurumis que creas, este es perfecto para que se los regales. Bluey es una de las perritas más famosas de la televisión actual y su diseño puede simplificarse fácilmente utilizando tonos azul claro, azul oscuro y crema, lo que da como resultado un amigurumi colorido y perfecto para decorar el cuarto de tus hijos.

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3. Scooby-Doo, un proyecto lleno de personalidad

Si eres fan de los personajes clásicos, el Scooby-Doo es un personaje que no te puede faltar. Este personaje es fácil de adaptar para que sea fácil de realizar para un principiante. La ventaja que tiene es que solo requiere estambre café, manchas negras y un collar azul con su característico dije.

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4. Pluto, el inseparable amigo de Mickey

Por último, pero no menos importante, tenemos a Pluto. Su cuerpo amarillo, sus largas orejas negras y su collar verde permiten crear un diseño llamativo sin necesidad de técnicas avanzadas.