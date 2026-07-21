7 diseños de uñas de frutas cítricas para las vacaciones de verano 2026; ideas frescas y elegantes que recuerdan a un viaje a la playa

En esta temporada pocas cosas se antojan más como un viaje a la playa o un destino tropical para gozar de buen clima y nadar. Si estás en ese mood o tienes planeada una escapada en estas vacaciones de verano 2026, a continuación te compartimos algunos diseños de uñas de frutas cítricas que te van a encantar por su frescura y belleza. Son fáciles de combinar, además de que se ven cool y elegantes.

7 diseños de uñas de frutas cítricas para vacaciones de verano 2026

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1. Uñas de mandarina con franjas

La primera opción de nuestra lista es alegre pero también muy discreta: consiste en pequeños dibujos de mandarinas, combinadas con un tono durazno que está presente en puntas o en forma de franjas. Esto último es un patrón muy de moda que encontraremos en muchos diseños de esta temporada.

2. En amarillo

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Aquí tenemos otra opción de uñas de frutas que se mantienen bastante discretas y fáciles de combinar. El amarillo mantequilla se mantiene como un tono favorito por su elegancia y frescura.

3. Uñas de toronja con efecto 3D

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Otro de los motivos decorativos más populares de este año, además de las franjas, consiste en plasmar gajos de naranja, limón o toronja a lo largo de las uñas y con un efecto 3D. Aquí se complementó con un tono que coincide con la toronja y con un suave degradado.

4. Uñas de frutas cítricas y franjas azules

Si tuviéramos que elegir un top 5 de estilos de manicure más populares de este año y en particular para vacaciones de verano 2026, tendríamos que incluir forzosamente esta combinación entre cítricos y franjas azules sobre un fondo blanco.

5. Con decoraciones tipo talavera

Para quienes no temen a las combinaciones un poquito más atrevidas, tenemos este diseño que combina gajos de limón con pequeños motivos decorativos que recuerdan a la talavera.

6. Combinación tropical

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Nos fascinó esta combinación entre naranja intenso y azul turquesa, salpicada con detallados gajos de toronjas con toque realista. Es elegante, llamativo y fresco.

7. Al estilo Mediterráneo

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¿Sueñas con unas vacaciones de verano en el Mediterráneo? Exprésalo con tu manicure, como este diseño que inmediatamente nos hace pensar en la Costa Azul o la Riviera Italiana.