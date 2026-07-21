7 diseños de uñas de frutas cítricas para las vacaciones de verano 2026; ideas frescas y elegantes que recuerdan a un viaje a la playa
Diseños sofisticados y frescos que inmediatamente te harán sentir como en la playa: checa estas ideas de uñas de frutas cítricas para vacaciones de verano 2026.
En esta temporada pocas cosas se antojan más como un viaje a la playa o un destino tropical para gozar de buen clima y nadar. Si estás en ese mood o tienes planeada una escapada en estas vacaciones de verano 2026, a continuación te compartimos algunos diseños de uñas de frutas cítricas que te van a encantar por su frescura y belleza. Son fáciles de combinar, además de que se ven cool y elegantes.
7 diseños de uñas de frutas cítricas para vacaciones de verano 2026
1. Uñas de mandarina con franjas
La primera opción de nuestra lista es alegre pero también muy discreta: consiste en pequeños dibujos de mandarinas, combinadas con un tono durazno que está presente en puntas o en forma de franjas. Esto último es un patrón muy de moda que encontraremos en muchos diseños de esta temporada.
2. En amarillo
Aquí tenemos otra opción de uñas de frutas que se mantienen bastante discretas y fáciles de combinar. El amarillo mantequilla se mantiene como un tono favorito por su elegancia y frescura.
3. Uñas de toronja con efecto 3D
Otro de los motivos decorativos más populares de este año, además de las franjas, consiste en plasmar gajos de naranja, limón o toronja a lo largo de las uñas y con un efecto 3D. Aquí se complementó con un tono que coincide con la toronja y con un suave degradado.
4. Uñas de frutas cítricas y franjas azules
Si tuviéramos que elegir un top 5 de estilos de manicure más populares de este año y en particular para vacaciones de verano 2026, tendríamos que incluir forzosamente esta combinación entre cítricos y franjas azules sobre un fondo blanco.
5. Con decoraciones tipo talavera
Para quienes no temen a las combinaciones un poquito más atrevidas, tenemos este diseño que combina gajos de limón con pequeños motivos decorativos que recuerdan a la talavera.
6. Combinación tropical
Nos fascinó esta combinación entre naranja intenso y azul turquesa, salpicada con detallados gajos de toronjas con toque realista. Es elegante, llamativo y fresco.
7. Al estilo Mediterráneo
¿Sueñas con unas vacaciones de verano en el Mediterráneo? Exprésalo con tu manicure, como este diseño que inmediatamente nos hace pensar en la Costa Azul o la Riviera Italiana.