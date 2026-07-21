MasterChef 24/7: 5 ideas de nail art para lucir elegante y a la moda al cocinar

La prioridad al preparar alimentos siempre debe ser la higiene, pero eso no significa que debas renunciar a una manicura elegante. De hecho, las tendencias actuales apuestan por diseños minimalistas, sofisticados y fáciles de mantener, ideales para quienes disfrutan cocinar con una imagen impecable. Si eres fan de MasterChef 24/7 y quieres inspirarte para renovar tus uñas sin perder comodidad, estas son cinco ideas de nail art perfectos.

MasterChef 24/7: 5 diseños de uñas en tendencia para lucir elegante al cocinar

Complementar el nail art con un correcto lavado de manos y, cuando sea necesario, el uso de guantes, ayudará a mantener los estándares de higiene sin renunciar al estilo. Así podrás lucir unas manos elegantes y a la moda mientras disfrutas de cada receta, tal como los participantes de MasterChef 24/7.

Estas son 5 ideas para lucir uñas elegantes al cocinar:

1. Milky nails con efecto glazed: las uñas en tono blanco lechoso con acabado perlado continúan entre las favoritas de las amantes de la belleza. Su apariencia limpia y luminosa combina con cualquier look y aporta un toque sofisticado sin llamar demasiado la atención. Además, es un diseño que luce impecable tanto en uñas cortas como medianas.

Las uñas en tono blanco lechoso con un ligero efecto perlado siguen siendo una de las manicuras más elegantes.|Pinterest / Jamriskó Janka

2. Micro french con línea dorada: la manicura francesa nunca pasa de moda, pero en su versión más actual la punta blanca se vuelve ultrafina y puede complementarse con un delicado detalle metálico en color dorado. Este diseño es elegante, discreto y perfecto para quienes buscan una imagen pulida mientras preparan sus recetas favoritas.

3. Baby Boomer: este efecto es una evolución de la clásica francesa. Consiste en un degradado suave entre el tono nude y el blanco, creando una transición casi imperceptible que aporta un acabado natural y refinado. Otra de sus ventajas es que disimula el crecimiento de la uña, por lo que la manicura conserva un aspecto impecable durante más tiempo.

A diferencia de la francesa tradicional, el cambio de color es difuminado, lo que aporta un acabado más moderno y delicado.|Pinterest / Miloune

4. Borgoña con efecto chrome: para quienes prefieren una manicura con mayor personalidad, el borgoña con acabado cromado es una apuesta segura. Este color proyecta elegancia y combina perfectamente con estilos clásicos o contemporáneos. Su brillo metálico aporta un toque de lujo que convierte cualquier manicure en el centro de atención.

5. Verde salvia mate con detalles minimalistas: los tonos inspirados en la naturaleza siguen marcando tendencia. El verde salvia, especialmente con acabado mate, transmite frescura y elegancia, mientras que una línea blanca o dorada en una sola uña añade un detalle moderno sin saturar el diseño. Es una excelente opción para quienes desean salir de los tonos tradicionales sin perder sofisticación.

¿Qué tipo de uñas son más recomendables para cocinar?

Más allá del diseño, los especialistas en el sector culinario recomiendan mantener las uñas cortas o de longitud media cuando se manipulan alimentos. También es importante conservar el esmalte en buen estado, ya que una manicura deteriorada puede desprender pequeñas partículas durante la preparación de los platillos.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.